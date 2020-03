Ylivieskan kaupunginhallitus testaa tänään etäkokousta – Nivalan hallitus piti sähköisen kokouksen jo viime viikolla ja homma toimi hyvin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginhallitus pitää poikkeusolojen ensimmäisen sähköisen etäkokouksensa maanantaina. Kyseessä on kaupunginhallituksen sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönottoharjoitus, jossa on samalla tarkoitus päättää siitä, että hallitus pitää poikkeustilan aikaiset kokouksensa etänä.

Ylivieskan kaupungilla on käytössään luottamushenkilöille sähköinen kokoushallinta ja Microsoft Teams -sovellus, joten etäkokouksien pitäminen on mahdollista. Kuntalain mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Nivalan kaupunginhallitus kokoontui jo viime viikolla etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Fyysisesti läsnä oli vain kolme henkilöä: hallintojohtaja Liisa Hankonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Vähäsöyrinki (kesk.) ja jäsen Kaarina Pyykkönen (kok.). Muut osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

– Hyvin meni ja hyviä päätöksiä tehtiin. Kokous kesti kolme tuntia ja kaikki toimi oikein mukavasti koko sen ajan, kommentoi Hankonen Nivala-lehdelle.