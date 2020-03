Halu päästä pelaamaan isompaan seuraan täysammattilaisena – Ylivieskalaislähtöinen jääkiekkoilija Arttu Niskakangas siirtyi toiseen liigaseuraan Norjassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Menestyksekästä jälkeä Norjan kiekkokaukaloissa tehnyt Arttu Niskakangas vaihtaa seuraa. 31-vuotias ylivieskalaislähtöinen hyökkääjää siirtyy Stjernen Hockeyn riveihin.

Hyvin Norjassa viihtynyt Niskakangas pelasi viisi kautta Pohjois-Norjassa Narvikissa lukeutuen seuransa tehopelaajiin jokaisella kaudella. Pelaamisen ohella Niskakangas oli töissä maalikaupassa. Päättyneellä kaudella Narvik Hockey pelasi ensimmäistä kertaa Norjan korkeimmalla sarjatasolla ja Niskakangas oli koko liigan kolmanneksi paras maalintekijä.

– Tavoitteena oli päästä pelaamaan isompaan seuraan täysammattilaisena. Talvella hommasin norjalaisen pelaaja-agentin, joka etsi minulle sopivia vaihtoehtoja. Stjernenin tarjoama kaksivuotinen sopimus tuntui parhaalta vaihtoehdolta, Niskakangas kertoi.

Sopivan liigaseuran hommaamista helpotti Norjan kansalaisuus, jonka Niskakangas sai viime vuonna ennen kauden alkua.

Muutto Etelä-Norjan rannikkokaupunkiin Fredrikstadiin tapahtuu kesän aikana koko perheen voimin.

– Narvikissa oli kuntien yhdistymisen myötä noin 18 000 asukasta. Fredrikstad on huomattavasti isompi paikkakunta. Siellä on yli 80 000 asukasta. Sairaanhoitajana toimivan vaimon pitäisi aloittaa työt 20. heinäkuuta, joten sitä ennen pitäisi muuttaa.

Narvikissa sijaitsevan omakotitalon Niskakangas aikoo laittaa myyntiin tai tarvittaessa vuokralle.

Stjernen Hockey on voittanut Norjan mestaruuden kerran vuonna 1986. Hopeaa on tullut vuosina 1987, 1992 ja 1995.

– Seuran menestysvuosista on kulunut jonkin aikaa. Siellä tuntuu olevan kuitenkin kovat tavoitteet ja suunnitelmat tuleville vuosille. Junioritoiminta on ollut hyvää moniin muihin seuroihin verrattuna ja sieltä on noussut hyviä nuoria joukkueeseen, Niskakangas vertaa.

Kolmilapsisen perheen jälkikasvua nähdään todennäköisesti tulevina vuosina Stjernenin kiekkokoulussa.

– Yksi hyvä kanadalaispuolustaja seurasta on lähdössä pelaamaan KHL:ään Riian Dynamoon. Kesän aikana näkee minkälainen joukkue meillä on lopullisesti kasassa.

Ulkomaalaispelaajien määrää Norjassa on tarkoitus rajoittaa. Viime kaudella Stjernen Hockeyssa pelasi viisi kanadalaista sekä yksi pelaaja Yhdysvalloista ja Latviasta. Niskakankaan ohella uusimpiin vahvistuksiin kuuluu Lillehammerista tullut maalivahti Jörgen Hanneborg. 21-vuotias veskari on pelannut aikanaan Suomessa Bluesin C–A -junioreissa. Stjernenin valmentajana toimii oman kaupungin kasvatteihin kuuluva Rene Hansen. Yleisöä halliin mahtuu 2 500 henkeä.