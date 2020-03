Seppo Kangas kysyy pääkirjoituksessaan, mikä saa epäilemään tiedettä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

30.3.2020

Täysin poikkeuksellisina aikoina ihmiset ovat haavoittuvaisimmillaan. Herkimmät meistä saattavat tässä tilanteessa ryhtyä epäilemään, onko tämä tottakaan. Se on myös yksi ihmismielen suojauskeino: kun todellisuus ylittää käsityskyvyn, on turvallista uskoa johonkin yksinkertaistettuun selitykseen.

Mitä vakuuttavammin selitys tarjoillaan, sitä suurempi houkutus on uskoa siihen. Internetin syövereistä on aivan liian helppoa löytää jos minkälaisia salaliittoteorioiden todistajia. Usein he tituloivat itsensä tieteentekijöiksi. Voi jopa olla, että oppiarvokin henkilöhistoriasta löytyy, muttei välttämättä siltä tieteenalalta, jonka asiantuntijana nämä "vaihtoehtotieteilijät" esiintyvät.

Arvostettuihin tieteellisiin julkaisuihin heidän kirjoitelmansa eivät pääty siitä yksinkertaisesta syystä, että ne eivät täytä yleisesti hyväksyttyjä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä kuten vertaisarviointeja. Vertaisarvioinnissa kirjoituksen arvioivat ulkopuoliset asiantuntijat ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi tieteelliseen lehteen. Se on tieteellisen teoksen laatuleima.

Koronavirusepidemia on houkutteleva aihe kaikenlaisten salaliittoteorioiden ja pseudotieteen harjoittajille. Pahimmillaan toiminta voi olla hengenvaarallista. Tyypillistä näille toimijoille on vähätellä ja epäillä viranomaistietoa ja poliittisia päätöksiä. Vastuuta nämä toimijat eivät tietenkään teoistaan kanna, koska he vain esittävät näkemyksiä ja jättävät savolaisittain vastuun kuulijalle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Monilla heistä saattaa olla hyvinkin laaja seuraajakunta, joka auliisti jakaa oppi-isänsä tai -äitinsä ajatuksia. Yhtä kyseenalaiseen valoon joutuvat tällaisen tiedon levittäjät. Mitä merkittävämpi yhteiskunnallinen asema henkilöllä on, sitä suurempaa vastuuta ainakin pitäisi myös tässä suhteessa ymmärtää kantaa.

Viranomaiset ja päättäjät toimivat virkavastuulla. Heidän toimintansa perustuu luotettavimpaan saatavilla olevaan tietoon, joka on peräisin yhteiskunnan valvomien tiede- ja asiantuntijayhteisöjen työstä. Heitä kannustaa pyrkimys mahdollisimman oikeaan tietoon eikä esimerkiksi taloudellinen hyöty.

Millä perusteella joku yksittäinen ajattelija tietäisi tosiasiat paremmin? Mitä hän näin väittämällä hyötyy? Kriittistä medialukutaitoa kysytään kansalaista enemmän kuin koskaan.