– Yhdistykset ovat olleet hyvin mukana keräämässä tietoja, sanoo Nivalan kaupungin liikuntasihteeri Henri Heiska.

Tietoja on saatu Kunto-Rimmiltä, polkujuoksijoilta, maastopyöräilijöiltä, luontoväeltä. Kartoitus on saanut alkunsa Keskustan valtuustoaloitteesta.

– Kyllä se on ollut itselläkin mielessä, että se olisi hyvä olla, mutta nyt kun valtuustoaloite tuli, se vauhdittaa asiaa, Heiska sanoo.

Markku Pietikäinen Lehmilammin laavulla. Risto Puolimatka

Nuotiopaikkoja Nivalassa on paljon, mutta osa niistä on yksityisiä, eivätkä niiden ylläpitäjät halua tietojaan listattavan. Yleisiä nuotiopaikkoja on ainakin Lehmilammen laavulla Korpirannalla, Järvikylän koulun lähellä Kivilammella, Pyssymäellä, Erkkisjärven rannalla, Pirttipuhdon lähellä Koistislammella ja Vähäjärvellä, Pihlajaperän ja Kurunpuhdon välimaastossa lähellä Kiponlehtoa.

Iso-Sydänmaan vaellusreitin perhereitillä on nuotiopaikka. Pidemmältä reitin varrelta paikkoja löytyy Lintulan ja Teljonlammin seudulta. Hiitolaan on tuloillaan kota, jossa on nuotiopaikka.

Suurin osa nuotiopaikoista kysyy mukaan omia puita. Pyssymäellä puuta on tarjolla valmiiksi.

Kaikki vaellusreitit ja niiden varrella olevat nuotiopaikat on tarkoitus saada samalle karttapohjalle kevään aikana. Samalle pohjalle tulevat myös muut kaupungin liikuntapaikat. Tiedot tulevat Nivalan Liikuntakeskuksen verkkosivuille, ja esimerkiksi Googlella ne löytää haulla Fluent Nivala. Tällä haavaa siellä on tietoja lähinnä laduista, mutta myöhemmin sinne saadaan tiedot muistakin liikunta- ja ulkoilupaikoista.

– Ja jos tykkää paperiversioista, ne on helppo tietokoneelta tulostaa kartoiksi, Heiska sanoo.

Tuli syttyy, kun puut pannaan vastakkain kuin kädet, antamaan lämpöä toisilleen... Risto Puolimatka

Yhtä mukana olevista yhdistyksistä edustaa hyvin Markku Pietikäinen, luonnossa liikkuja ja myös luonnossa liikuttaja, Kunto-Rimmin aktiivi ja sen hallituksen jäsen. Hän kannattaa kovastikin sitä, että reitit saataisiin kootusti esille.

– Sille kyllä tuntuu kysyntää olevan, eikä olisi pahitteeksi, jos siihen olisi vähän rahoitustakin, Pietikäinen tuumaa.

Rahoituksella hän tarkoittaa esimerkiksi korvausta karttaohjelmien teosta ja vastaavasta, mihin saattaa kulua rahaa. Yksi asia toisaalta, jolle Pietikäinen ei olisi ensimmäisenä kärttämässä rahaa, on vaellusreittien kunnostus.

Vaatiiko tämä pienen täsmennyksen ja selityksen?

– Parempihan se on, että jalat pitävät sen reitin kunnossa, Pietikäinen täsmentää ja tarkoittaa sitä, että reitti pysyy kunnossa käyttämällä.

...palavat ja muuttuvat kohta hiillokseksi. Risto Puolimatka

Pietikäinen on siinä mielessä hyvä haastateltava vaellusreittien kunnossa pitämisestä, että hän puhuu mielellään perimmäisistä syistä, miksi niiden on hyvä olla kunnossa.

– Mukava ihmetellä, mitenköhän tuo kivi on tuohon tullut, mistä tuo oksankäkkyrä on syntynyt. Luonnon kanssa ei tarvitse miettiä, mikä päre sillä on kainalossa, se on se aitous, mikä minua hirveästi viehättää, hän filosofoi.

Ja haastattelu etenee sivupoluille. Puhutaan kaikesta muusta kuin suoraan tästä asiasta: koronaviruksesta, sotatoimista, ääriliikkeistä, Afrikan suurriistan metsästyksestä...

Mutta myös Suomen suurpedoista:

– Jonkinlainen virallinen hätistäminen voisi olla paikallaan, säikytellä.

Jos tulistelut aikoo varmistaa, varminta on ottaa omat puut mukaan. Lankut Lehmilammin laavun takana eivät ole polttopuuta. Risto Puolimatka

Pietikäinen ei ole lukuisilla patikka- eikä hiihtoreissuillaan koskaan nähnyt karhua eikä sutta. Tuoreita jälkiä ja jätöksiä toki. Silti hän ymmärtää, että ne saattavat pelottaa esimerkiksi pienten lasten vanhempia.

Mutta kaiken tämän luonnossa liikkumisen ja luonnon ihmettelyn keskeltä palataan vielä varsinaiseen asiaan:

– Pitää tässä Kunto-Rimpin keskustella, ottaisiko tästä työn, Pietikäinen summaa ja arvelee, että eiköhän yhdistys ole mukana kartoitustyössä.