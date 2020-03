Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan Jokihovin yrittäjäpariskunnalle sattui varsinainen onnenkantamoinen. He ostivat viime vuonna vanhan Yliniemen kunnalliskodin rakennuksen ja maat matkailukäyttö mielessään, mutta talo oli tyhjä. Samaan aikaan Helsingissä kunnianarvoisa Hotelli Seurahuone oli tullut tiensä päähän, ja sen kalusteet huutokaupattiin huone kerrallaan.

– Niitä sitten kolme tuntia purettiin, kun kuorma tuli joulun alla Jokihoviin, sanoo yrittäjäpariskunnan toinen jäsen Minna-Liisa Myllylä.

Myllylät huusivat Seurahuoneelta seitsemän makuuhuoneen kalusteet. Kustakin huoneesta tuli sänky, piironki, pöytä, tuolit, lamput, peili, minibaari ja kassakaappi. Sen lisäksi Myllylät huusivat vielä lisää sänkyjä. Mitä moiset kalusteet sitten maksoivat?

– Se on suuri liikesalaisuus, mutta kun tyhjennetään kokonainen hotelli, hinta oli hyvin kilpailukykyinen, myhäilee puoliso Matti Myllylä.

– Eikö se ole ainut paikka, mistä löytää tuon paikan arvoisia kalusteita, rouva kysyy.

Jokihovin iso sali on kokenut muodonmuutoksen tyhjästä huoneesta kalustetuksi. Risto Puolimatka

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jokihovin kalustus on hankittu muutenkin kierrätyspohjalta. Helsingin Seurahuoneen lisäksi kalusteita on ostettu verkosta ja koulutus- ja kokoustiloista. Koska Jokihovia tullaan tarjoamaan muun muassa koulutuskäyttöön, pitäähän siellä olla pulpetteja.

Uudet yrittäjät tiesivät kyllä, mitä olivat hankkimassa. Matti Myllylä on kotoisin Haapajärven puolelta ihan rajan takaa ja Minna-Liisa Myllylä Tiitonrannalta. Ja rouvalle paikka oli ennestään tuttu siitä, että Karvoshovin kuntoutuskeskuksen aikana hän oli siellä töissä viitisen vuotta ennen kuin lähti jatkamaan hoitotyön opettajaksi.

He nauravat yhteen ääneen, että liiketoimintaa kehitetään vähitellen, koettaen löytää sellainen liiketoiminta, millä Jokihovi pysyy pystyssä. Jos paikka ei ala kannattaa kymmenessä vuodessa, sitten sammutetaan valot.

– Se kymmenen vuoden projekti tulee siitä, että talo täyttää sata vuotta nyt yhdeksän vuoden päästä, Minna-Liisa Myllylä valottaa.

Matti Myllylä pohdiskelee sitä, että jos kerran kohta sata vuotta sitten ihmiset saivat aikaan tällaisen talon ja pitivät sitä yllä, olisi häpeä, jos tämän päivän ihmiset eivät siihen enää kykenisi. Totuuden nimessä on kyllä mainittava, että Yliniemi oli valmistuessaan viedä Nivalan kunnan konkurssiin. Talosta tehtiin vähän isompi kuin olisi ollut tarve, sillä Nivalan kunnalliskodin piti olla komiampi kuin Lapualla, ja se valmistui juuri pahimpaan pula-aikaan.

Eteisaulassa on vanhaa - ja vielä vanhempaa. Risto Puolimatka

Jokihovi päätyi Minna-Liisa ja Matti Myllylälle verkkohuutokaupan jälkimainingeissa. Nivalan kaupunki pani kiinteistön ja sen maat myyntiin verkkohuutokauppaan, ja ensimmäiset kaupat olivat syntymässä 2017. Kaupunki ei kuitenkaan vakuuttunut ostajakandidaatin aikeista, ja kohde pantiin verkkohuutokauppaan toistamiseen. Toisen huutokaupan voittaja katosi.

Kaupat hierottiin lopulta jälkimmäisen huutokaupan voittajatarjouksen pohjalta Myllylöiden kanssa. Lopullinen kauppahinta jäi alle 20 000 euron, ja sillä he saivat noin 1500 neliötä tilaa linnamaisen kivirakennuksen kahdessa kerroksessa ja vielä kellarin ja vintin ja viisi hehtaaria maata.

Vaikka hinta ei tuon ylemmäs kivunnut, Nivalan kaupunki on kahdessakin mielessä tyytyväinen kauppoihin. Tyhjänä seisova iso tila toi kaupungille juuri tuon kauppasumman verran kuluja joka ainoa vuosi. Toisekseen kaupunki on tyytyväinen, että paikkakunnalle saadaan uutta liiketoimintaa ja sen mukana uutta imua.

Yksi Jokihovin tarjoomuksia tulee olemaan etätyö. Sen tekijöille tarjotaan sekä työtilat että majoitus. Matti Myllylä on teknologiayrittäjä ja hänellä on itsellään kokemusta tietotyöstä maatilan vinttikamarista.

– Miksei tietotyötä voisi tehdä haja-asutusalueella? Luova työ voi onnistua jopa paremmin rauhallisessa ympäristössä kuin avokonttorin hälyssä, hän sanoo.

Yrittäjät Minna-Liisa, tytär Tuulia ja Matti Myllylä. Esa Myllylä

Nopeat verkkoyhteydet ovat valmiit ensi kesänä, kun Nivalan Kuitu vetää sinne valokaapelin. Koulutustiloissa on av-tekniikka, ja talossa on useita kokous- ja pienryhmähuoneita.

Liiketoiminnassaan Jokihovi aikoo erottua juuri rauhallisella ja kauniilla jokiympäristöllään. Kalajoki virtaa parin sadan metrin päässä talosta. Yritys aikoo tuoda esille maaseutua ja nivalalaisuutta.

Jokihovin yrittäjät ovat hyvin tietoisia Nivalaan kaavaillusta peltoluontokeskuksesta. Sitä silmälläpitäen Jokihovissa ollaan valmiita tarjoamaan palveluja elämysmatkailijoille.

Talossa on juhlatilat noin 60:lle kahdessa salissa. Ammattikeittiö mahdollistaa pitopalvelun.

Entinen Yliniemi ja nykyinen Jokihovi Kalajoen rannasta, kirkkoveneen kölin takaa nähtynä. Risto Puolimatka

Jos on läheinen kokemus talosta yrittäjäpariskunnalla, niin on sen tulevalla asiakaspalvelijalla Satu Yliniemelläkin. Yliniemi on Minna-Liisa Myllylän sisko, ja hänen anoppinsa Maija Yliniemi oli sota-aikana vanhainkodin johtajattarena. Nimeen liittyy vielä se sattuma, että johtajattaren ja talon nimi on sama, mutta niillä ei ole tekemistä toistensa kanssa.

– Niin kuin siinä olisi joku johdatus, sillä tämä työ tuli ihan vahingossa ja yllättäen minulle eteen.

– Tänne oli ihana tulla, koska tämä paikka henkii rauhallisuutta, Yliniemi jatkaa.

Myös hän on haltioissaan talon uusvanhasta Seurahuoneelta tulleesta kalustuksesta:

– Ihan niin kuin niiden paikka olisi täällä, korostaa tätä vanhaa.

Yksi Jokihovin ensimmäisiä kaupallisia ponnistuksia on ensi kesänä. Silloin se toimii Reisjärven suviseurojen yhtenä majoituskohteena tarjoten seuravieraille huoneineen ja lattiamajoituksineen liki 70 petipaikkaa. Normaalikäytössä ilman irtopatjoja Jokihovissa on 21 majoituspaikkaa.

Helsingin Seurahuoneen kalusteet näyttävät Nivalan Karvoskylässä tältä. Risto Puolimatka