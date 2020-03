Mormuskoinnin MM-kultaa Ylivieskaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

Joroisten Valvatusjärvellä järjestetty mormuskapilkin MM-kisa onnistui Suomen maajoukkueen osalta loistavasti, sillä kultaa tuli sekä henkilökohtaisessa kisassa että joukkueena. Suomen Harri Nikula voitti oman osuutensa suvereenisti. Nikulan voittoa säestivät nelos- ja viitossijoillaan Asa Palhomaa ja Jussi Rossi varmistaen myös joukkuekisan voiton Suomeen.

MM-kisa piti alun perin järjestää Liettuassa, mutta paikallisen jäätilanteen osoittautuessa mahdottomaksi Suomi tarjoutui apuun lyhyellä varoitusajalla. Kilpapilkkijät yhdessä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön ja Varkauden kaupungin kanssa ottivat haasteen vastaan. Suomen joukkueen kapteenina toimi ylivieskalainen Olli Saarela.

– MM-kisoissa tutuksi tullut kotikenttäetu supistui nopean aikataulun takia minimiin. Harjoittelimme ja tutustuimme olosuhteisiin samalla tavalla kuin muutkin kilpailijat, hän kertoo.

MM-kisojen säännöt ovat tiukat, ja olosuhteet pyritään saamaan mahdollisimman tasapuolisiksi kaikille. Kilpailualue on jaettu ruutuihin, ja vain ruutujen ulkopuolella on mahdollista kartoittaa oloja ja harjoitella kolmen päivän ajan. Ruudun sisällä kilpailijat voivat vaihtaa paikkaa tiukkojen sääntöjen puitteissa. Esimerkiksi toiseen kilpailijaan on pidettävä vähintään viiden metrin etäisyys.

– Harjoittelussa keskitytään tutkimaan alueen kalakanta ja pohjan muodot optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi, Olli Saarela taustoittaa.

– Joukkuejohdon tehtäviin ennen kisaviikkoa kuuluu joukkueen organisointi. Nyt on jo seuraavan talven joukkueen työ täydessä vauhdissa. Itse kisaviikolla, vaikka vavan varressa ei ollakaan, toimitaan aktiivisessa roolissa. Teemme muun muassa alueen syvyysmittaukset, laadimme pohjakartat ja määrittelemme potentiaaliset kalapaikat. Ja tietysti organisoimme systemaattisen harjoittelun.

– Itse kilpailun aikana ohjaamme kilpailijoita. Jokaista pilkkijää kohti on yksi reunamies, joka seuraa kisa-alueen kokonaistilannetta, välittää tietoja kisasektoreiden välillä ja auttaa ruudussa olevaa tekemään taktisia päätöksiä. Aika paljon työ joukkueen johdossa on kerätä tietoa ja koostaa siitä kokonaisuus, joka muokataan jokaiselle kisaajalle sopivaksi taktiikaksi, hän kertoo

Tuloksellisimmaksi saalislajiksi osoittautui pasuri, jonka houkutteluun Suomen joukkue keskittyi. Ja tulosta tuli, aina kultamitaleihin asti. Suomen joukkueen jäsenet kiittelivät voitokkaan kisan jälkeen järjestelyissä ja joukkueen johtamisessa häärineitä Elisa ja Olli Saarelaa vuolaasti. Niin myös maailmanmestari Nikula.

– Olemme tehneet hommasta ammattimaisempaa myös siten, että olemme sopineet Elisa ja Olli Saarelan olevan joukkueen mukana ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan. Silläkin tavoin olemme saaneet toimintaan lisää jatkuvuutta, ja kilpailijat voivat keskittyä aiempaa paremmin itse pilkkimiseen, Nikula selvittää.

Onnistumiseen vaaditaan todella tarkkaa pohdintaa syöttien, houkuttelumäskien ja tietysti myös itse mormuskojen valinnassa. Vesistön luonteen, kalaston ja pohjan muodon tunteminen ovat tärkeässä osassa.

Taktiikka ja taustatyö ovat kisamenestyksessä avainasemassa. Saareloiden pitkäjänteinen puurtaminen kantaa hedelmää.

– Olimme vuosia itsekin maajoukkueessa vavan varressa, mutta viime vuosina enemmän järjestelypuolella. Karsinta kisoihin on todella kovaa. Tämän vuoden Lestijärven karsintojen perusteella olen itse taas palaamassa myös yhdeksi joukkueen kilpailijaksi ensi talven Viron MM-kisaan, Olli Saarela myhäilee.