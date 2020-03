Lukijalta: Kyllä tästä selvitään, eikö selvitäkin?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Elämme kummia aikoja, ei koskaan ihmiskunnan historiassa näin laajasti olla pidetty huolta heikoimmista. Koko yhteiskunta ympäri pallon ei aivan seisahdu, mutta jarruttaa väkevästi taistellakseen tuota kaikkien tuntemaa COVID-19:ää vastaan.

Se on hienoa nähdä, että siihen ollaan valmiita, niin tärkeäksi ihmisen, tuntemattomankin, elämä koetaan tässä ajassa. On ilo elää tässä ajassa.

Nyt kun käsijarruun on tartuttu kaksin käsin, sen vaikutuksia ei voi kuin arvella. On selvää, että taantumaa pukkaa. Sen kestoa ei vielä osata arvioida, ja ennen kuulumattoman väkeviä toimenpiteitä on otettu käyttöön, jotta vahingot saadaan mahdollisimman pieniksi.

Itse luotan siihen, että me ihmiset olemme oppiva organismi. Otamme opiksi menneisyyden virheistä ja siksi pystymme reagoimaan paremmin eteen tuleviin haasteisiin eikä tätä kurjuutta tule jatkumaan niin pitkään kuin pahimmissa skenaarioissa on maalailtu.

Vaikka olen viime aikoina lukenut paljon virologiasta ja terveyteen liittyvistä asioista, en kuitenkaan siihen osaa sanoa muuta kuin pese kädet, yski hihaan ja kuuntele viranomaissuosituksia. Kannan huolta taloudesta. Talous mahdollistaa tulojen siirron ja yhteiskunnan palveluiden tuottamisen, talouden avulla me kannamme huolta myös heikommista.

Vetoan sinuun, koska sinua tarvitaan. Sinua tarvitaan, että yhteiskunta ei pysähdy ja saamme yhteiskunnan takaisin jaloilleen. Vetoan sinuun työssäkäyvä. Vetoan sinuun asiakas. Vetoan sinuun velkoja.

Jos olet sairas, ymmärrät, että vältät kontaktia. Jos olet terve ja sinulla on töitä, teet töitä ja pidät pyörät pyörimässä. Asiakas, jos pystyt, osta palveluja, tuotteita tai lahjakortteja ja suosi paikallista. Pienet ja keskisuuret yritykset tuottavat eniten varoja yhteiskunnalle, lähes 60 prosenttia Suomen yritysten liikevaihdosta. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on yli kolmannes Suomen työvoimasta.

Pienet ja keskisuuret yritykset on se sektori, jossa on suurin kasvupotentiaali. Meillä ei ole varaa antaa sen luhistua, vaan meidän on tehtävä kaikkemme, että se pysyy elinvoimaisena ja ponnistaa tämän kurjimuksen jälkeen voimalla eteenpäin.

Vaikka me kuinka yritämme, niin maailman meno hidastuu nyt joksikin aikaa ja se tarkoittaa, että usealta pienyrittäjältä on vetäisty juuri matto alta. Asiakkaat eivät liiku, eikä tuo tulovirta tule nopeasti takaisin. Kun se palautuu, se ei tule salamaniskuna ja moninkertaisena, vaan toipuminen tapahtuu pala kerrallaan. Osa pienyrittäjistä on taloudessa niitä heikoimpia, joista meidän tulee huolehtia.

Joten sinä velkoja, käy keskustelua sinun asiakkaasi kanssa, nyt mitataan meidän yhteiskuntamme yhtenäisyyttä, jos on mahdollista, jousta. Jollekin voi riittää maksuaika, mutta olen varma, että se ei monelle riitä. Jos suinkin pystyt, niin jousta enemmän ja anna esimerkiksi se seuraavan kuun vuokra anteeksi. Olen varma, että vuokralaisesi kiittää sinua pysymällä kumppaninasi, kun saa taas toiminnan pyörimään.

Tiedämme, että Ylivieska on yrittäjäystävällinen, näytetään se muillekin. Me, joilla on voimavaroja, kannamme vastuun ja pidämme huolta heikommista. Kyllä tästä selvitään, eikö selvitäkin?

Ylivieskan Yrittäjien puolesta

Hautamäen Antti