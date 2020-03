Vanha kotikaupunki Nivala näkyy sarjakuvantekijä Pauli Kallion teoksissa – Tänä keväänä julkaistussa uutuusteoksessa käsitellään rakkautta monesta näkökulmasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suuri Kurpitsa -sarjakuvakustantamo julkaisee tänä vuonna kaksi Pauli Kallion käsikirjoittamaa sarjakuvaa. Nivalasta kotoisin oleva Kallio on pitkän linjan sarjakuvantekijä, jonka kertomuksia on ilmestynyt monissa sanoma- ja aikakauslehdissä ja joka on julkaissut kymmeniä sarjakuvateoksia.

Kalliolla on useita luottopiirtäjiä, mutta upouudessa Mutta suurin on rakkaus -julkaisussa lähtökohtana oli tehdä yhteistyötä uusien piirtäjien kanssa. Albumissa on 11 sarjakuvanovellia, kaikki eri piirtäjien toteuttamia. Yhdeksän heistä työskenteli Kallion kanssa ensimmäistä kertaa.

– Toki tunsin jokaisen piirtäjän tyylin ennestään ja sitä pystyi ottamaan huomioon jo käsikirjoitusprosessissa, Kallio sanoo.

Hän kertoo tekevänsä piirtäjille repliikkien lisäksi aina erittäin tarkat ruutusuunnitelman ja saattaa hahmotella kuvan asetteluakin valmiiksi. Osa ottaa kuitenkin vapauksia suunnitelmaan.

– Joskus se toimii ja joskus ei, Kallio toteaa.

Hyvin toimivista poikkeamista Mutta suurin on rakkaus -kokoelmassa Kallio mainitsee esimerkkeinä Wolf Kankareen piirtämän Vaikka aamu oli kolea ja Emmi Niemisen Me oltiin vain väsyneitä -novellit.

– Mari Ahokoivun Meille käy hyvin taas on tehty täysin suunnitelman mukaan. Marin tyyli sopii hienosti tällaiseen rauhallisesti etenevään, vähän mietteliääseen sarjakuvaan, Kallio sanoo.

Kallio kertoo välttävänsä sarjakuvissaan "temppuilua", eli niiden pitää aueta jokaiselle lukijalle. Toinen asia, josta hän on tarkka, on kieli. Suurelle Kurpitsalle tarjottavista julkaisuista hän käy kieliasiat tarkasti läpi.

– Karsin aina pois kaksoispassiivit sun muut epäilyttävyydet.

Mutta suurin on rakkaus kertoo kasvutarinaa 1960-luvun lopulta tähän päivään. Teos kuvaa rakkautta niin romanttisessa mielessä, vanhempien ja lasten kuin ystävienkin välillä, unohtamatta rakkautta musiikkiin.

Kallio on hyödyntänyt novelleissa omaa taustaansa, vaikka kertomukset eivät yksi yhteen hänen elämänsä kanssa menekään. Päähenkilö on kaikissa novelleissa sama, mutta Kallio ei antanut piirtäjille pilkuntarkkoja ohjeita siitä, miltä hänen kuuluisi näyttää.

– Sanoin kyllä, että hahmo voi muistuttaa minua, mutta sen ei pidä olla muotokuva.

Ulkonäköä tärkeämpää oli huomioida hahmon ikä.

Varhaisnuoruutta kuvaavassa novellissa Nivalan koulukeskuksen piha on selkeästi tunnistettava. Kun päähenkilö lähtee etelään opiskelemaan, kukaan ei puhu kaupungista, mutta 45 vuotta myöhemmin Nivalassa on kaupungintalo.

Kallio käy itse Nivalassa säännöllisesti. Viime kesänä hän osallistui siellä kirjailijatapahtumaan ja tapaaminen vanhan äidinkielen opettajan kanssa antoi idean yhden novellin yhteen juonenkäänteeseen.

Pauli Kallio osallistui viime kesänä Nivalassa Kirjastopiknik-tapahtumaan. Henri Korhonen

Toinen Suuren kurpitsan uusista julkaisuista on Kramppeja & nyrjähdyksiä – Antisankaritarinoita aikuisille. Se on sarjan seitsemäs albumi, ja sen piirtäjä on Christer Nuutinen.

Kramppeja & Nyrjähdyksiä ilmestyi Suomen Kuvalehdessä vuosina 2008-2018. Loppu tuli yllättäen, joten albumiin tarvittiin lehdessä julkaistujen jaksojen lisäksi myös pari aiemmin julkaisematonta, pidempää jaksoa.

– Kramppien loppuminen jätti aukon elämään ja olemiseen. Minulle sarja on ollut tapa käsitellä ympäröivää maailmaa, tehdä sitä itselleni ymmärrettäväksi, Kallio sanoo.

Kramppeja & Nyrjähdyksiä -sarjan henkilöiden kautta voi pohtia niin ilmastonmuutosta, lukemiskäytäntöjen muuttumista kuin kesämökin hankintaakin.

Sarja ilmestyy nykyisin silloin tällöin Ilta-Sanomien viikonloppunumerossa, seuraavan kerran 11.4.

Ilta-Sanomissa on voinut nähdä myös Kallion ja käsikirjoittamaa, Pentti Otsamon piirtämää FC Palloseura -jalkapallosarjakuvaa. Kesäksi sovittujen jaksojen aiheet menivät koronakevään myötä uusiksi.

– Jaksojen piti liittyä ajankohtaisiin tapahtumiin, mutta nythän kaikki on peruttu ja jalkapalloa voi harrastaa vain potkimalla yksin palloa seinään, Kallio toteaa.

Hän on tehnyt tänä keväänä toistakymmentä sivua jalkapalloaiheista sarjakuvaa myös Sami Kolamon ja Tommi Walleniuksen Jalkapallotaktiikat – ymmärrä futista paremmin -tietokirjaan. Se ilmestyy toukokuussa.

Sarjakuva-ammattilaisella on jatkuvasti monta rautaa tulessa. Jussi Waltameren kanssa hän tekee työnimellä "Neitsyt Maria ja syntiset" kulkevaa teosta. Se sijoittuu paikkaan, joka muistuttaa 1960-luvun Nivalaa.

– Tekeillä on myös Kalle, pallo ja sello 2. Olen myös suunnitellut Helsinkiin sijoittuvaa juttua, jonka tapahtumat sijoittuvat yhdelle päivälle. Se on vielä idea-asteella, Kallio kertoo.

Yksi hanke on koota julkaisuksi Kallion 30 vuoden aikana tekemät lyhyemmän aikaa eläneet sarjakuvat.

Kallio julkaisee omat sarjakuvansa nykyisin mieluiten oman kustantamonsa kautta.

– Silloin ei tarvitse vääntää kenekään kanssa. Huono puoli on se, ettei saa hyvän kustannustoimittajan palautetta.

Suuri Kurpitsa julkaisee vuodessa 7-10 nimekettä. Järkevä määrä olisi Kallion mukaan 6-7.

– Mutta olen huono sanomaan ei hyville hankkeille. Minulle tarjotaan paljon, ja joistakin hyvistäkin täytyy kieltäytyä, koska aika ja voimat eivät riitä kaikkeen.

Suuren Kurpitsan tämän kevään kolmas uutuusjulkaisu on Tuisku Hiltusen esikoisalbumi Kuutamo ja muita kertomuksia. Se sisältää kolme eri aikaan sijoittuvaa sarjakuvanovellia, joiden yhdistävänä tekijänä ovat mutkikkaat ihmissuhteet.