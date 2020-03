Työvoimapula uhkaa monia tuottajia – Huoli on myös alavieskalaisella maatalousyrittäjä Juha Isokäännällä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronakriisin harvoja positiivisia vaikutuksia on, että sen myötä kotimaisen ruoan ja maataloustuottajien arvostus nousee. Kriisin tuomia hankaluuksia on kuitenkin alalla jo nähtävissä. Esimerkiksi erikoiskasvi- ja marjatiloilla ulkomaisen kausityövoiman käyttö on yleistä, usein välttämätöntä, ja vielä ei tiedetä, onnistuuko työtekijöiden maahantulo. Kuka kerää ja käsittelee monien erikoiskasvitilojen sadon, poimii mansikat ja kerää metsistä marjat?

Alavieskalainen maatalousyrittäjä Juha Isokääntä kasvattaa valkosipulia, ja hänellä on ollut monia vuosia töissä samat tutut kausityöntekijät Ukrainasta, keväällä yksi ja syksyllä muutama.

– Tällä hetkellä meillä on parin kuukauden ajan yksi työntekijä valmistelemassa valkosipulin istutusta, ja hän pelkää nyt pääseekö välillä kotiinsa Ukrainaan. Syksyn suhteen on iso pelko, miten he pääsevät töihin Venäjän ja Suomen suljettua rajat. Elokuun puolivälistä alkaa sadonkorjuu, mutta vielä en tiedä pääsevätkö he, vaikka työluvat on kunnossa.

Isokäännän työntekijät ovat perheellisiä miehiä, jotka käyvät hankkimassa elantoa ulkomailla. Tällä hetkellä Alavieskassa töissä olevalla Valeriilla on kova halu päästä välillä kesäksi kotiin. Perheestä pitkään erossa oleminen on rankkaa varsinkin nyt, kun siellä odottaa vaimon kanssa alle vuoden ikäinen lapsi.

Alueella on paljon kausityövoimaa juuri Ukrainasta, ja jos työntekijöitä ei saada Suomeen, ovat ongelmat suurempia kuin moni alan ulkopuolella ymmärtää. Suomalaista työvoimaa kausityöhön on vaikea saada. Isokäännän mukaan palkkakustannukset ovat vain yksi syy miksi yrittäjät palkkaavat ulkomaista työvoimaa.

– Moni suomalainen ei halua tällaiseen työhön. Se on rankkaa työtä, ja valitettavan moni sanoo, ettei pätkätyö Suomessa kannata. Heidän ei kuulemma kannata kahden kuukauden työhön lähteä työttömyyskorvausten karanteenien vuoksi.

Esimerkiksi Isokäännän tuttavalla on marjatila, jolla on vuosittain yli yhdeksänkymmentä ulkomaista kausityöntekijää, koska tila ei saa kotimaista työvoimaa.

Koronakriisi vaikuttaa myös tuotteiden myyntiin eri tavoin. Suoramyynti tilalta on Isokäännällä pysynyt samanlaisena, eivätkä poikkeusolot ja rajoitukset ole vielä vaikuttaneet siihen. Hän kuitenkin kiertää paljon myymässä itse tuotteittaan, ja nyt ongelmana on markkinoiden järjestämisen loppuminen.

– Markkinoilla käy yleensä paljon ostajia. Nyt ne järjestetään sen mukaan, pidetäänkö niitä järjestäjien taholta kokoontumisena vai kauppatapahtumana, ja tilanne on epäselvä monella paikkakunnalla.

Reko-lähiruokaketjut pyörivät Suomessa hyvin, ja järjestäjät ovat varmistaneet toiminnan jatkumisen ministeriöstä. Rekoissa tartuntariski on pieni, koska kontaktia ihmisten välillä ei ole paljon. Ostajat käyvät noutamassa ennakkoon tilatut tuotteet myyjiltä ulko-olosuhteissa kuten torilla. Ostokset voi nyt maksaa useille tuottajille tilisiirtona, sähköpostilaskulla tai mobilepayn avulla, ja käteisen sijaan kortilla maksaminen on lisääntynyt.

– Me Reko-tuottajat ollaan huomattu, että myynti on nyt kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ostomäärät ovat nousseet, asiakkaat ostavat isompia eriä kerralla.

Alueella toimii monta Reko-lähiruokaketjua, joiden kautta Isokääntä myy tuotteitaan, ja etenkin Alavieskassa helmikuussa aloittanut Reko on lisännyt menekkiä. Valkosipulin lisäksi tila on laajentanut tuotantoa ja valmistaa nyt myös säilykkeitä, kuten erilaisia marinoituja valkosipulinkynsiä ja tuoretta valkosipulimurskaa, joiden vastaanotto on ollut oikein hyvä.

– Alavieskan Reko lähti heti hyvin liikkeelle, jaossa käy paljon tuottajia ja sitä myötä paljon asiakkaita. Myyjät ovat olleet tyytyväisiä.