Etätyöläisen paljastukset – Pakinaherra Kansalainen Kune uskoo, että pieni ripaus keventävää huumoria on paikallaan kovina aikoina

– Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä, sanoi puhuva koira Aku Ankalle sarjakuvassa.

Nyt voisin yhtyä puhuvaan koiraan (siis sen lausahdukseen toim.huom.), sillä tällä hetkellä todellakin elämme kovia aikoja.

Se ei kauheasti naurata, mutta hetkessä muuttunut maailmantilanne ja sen synnyttämä hämmennys saattavat kaivata rinnalleen lievitykseksi myös pienen ripauksen keventävää huumoria. Toivottavasti nauru pidentää ikää, sillä rohkenen pistää kädellä koreaksi ja kaivaa esille vähän lukijapostia. Sanna Marin ja hallitus ovat viikon päivät saaneet vastailla erittäin vaikeisiin kysymyksiin, joten minulle jäivät ne helpot.

Eli täältä pesee ja linkoaa jäätävä sarjatuotantomme Kansa kysyy – Kune vastaa (mitä lystää):

Nimimerkki ”Mökkihöperö Harvaperältä” lähestyy ajankohtaisella utelulla: Terve Kune! Kerropa, miten saat aikasi kulumaan, kun ihmisten pitää möllöttää päivästä toiseen kotioloissa.

Vastaus: Olen keksinyt hyödyllisiä arjen aktiviteetteja. Eilen esimerkiksi menin vaimoni kanssa talomme yläkertaan parittelemaan – pestyjä sukkia. Lisäksi tässä ajassa on se hyvä puoli, että kaikki telkkarin urheilulähetykset ovat vanhoja arkistojen aarteita. On kiva katsoa pitkästä aikaa urheilukisoja, joissa suomalaiset jopa voittavat!

Nimimerkki ”Karvapersuinen vihervassari” muistuttaa, että lauantaina kello 20.30 on kansainvälinen Earth Hour ja tiedustelee, miten siihen pitäisi suhtautua.

Vastaus: Jokainen tavallaan. Idean asteella Earth Hour on mahtava, mutta käytäntö vähän nilkuttaa. Perusajatushan on se, että ihmiset taistelevat ilmastonmuutosta vastaan sammuttamalla valot tunniksi. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että pimeässä vietetty tunti poikii maailmaan yhdeksän kuukauden viiveellä ison joukon uusia kaasupäästöjen lähteitä ilmastonmuutosta vauhdittamaan.

Nimimerkki ”Näpsän nokkela kansanmies Kantokylältä” on lähettänyt seuraavanlaisen kysymyksen: Paljonko auringon kilo painaa?

Vastaus: Ohi.

Nimimerkki ”Etätyötä harjoittava ammattinyrkkeilijä” haluaa kuulla muidenkin kokemuksia etäduuneista: Ottaako päähän vai helepottaako?

Vastaus: Omasta puolestani voin vastata, että on etätöissä puolensakin. Mikäli päätoimittaja ei lukisi tätä juttua, voisin paljastaa naputtelevani tätäkin tekstiä saunan lauteilla.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on etätyötä paiskiva toimittaja, jonka viimeinen piste pakinalle tulee suoraan vessanpytyltä. Kas näin.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi