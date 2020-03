Anne Mattila kolumnissa: Yrittäjät tarvitsevat vaikeana aikana niin henkistä kuin taloudellistakin tukea ja rohkaisua – Uutta on se, että myös yliopisto on mukana mikroyrittäjien korona-arjessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronatilanne kosketta eri tavalla erilaisia ihmisryhmiä, mutta yhteisenä tunteena on varmasti epävarmuus ja epätietoisuus, jopa pelko tulevasta.

Me nykysukupolven ihmiset emme ole tottuneet perusoikeuksien rajoittamiseen, esimerkiksi liikkumisen suhteen. Yhteiskunta on nyt painanut paniikkinappulaa. Käynnissä on hätäjarrutus, jossa turvavyöt iskevät rintakehään ja henki salpautuu hetkeksi.

Lohdulliselta tällä hetkellä tuntuu kutienkin se, että kyse ei mitenkään voi olla pysyvästä tilasta, mutta sitä, kuinka kauan epävarmuus kestää, ei kukaan tiedä.

Ajan mittaan olosuhteet muuttuvat tavalla tai toisella, toivottavastitakaisin hyvinvointivaltion suuntaan, jossa pidetään huolta toisistamme, mutta ei paapota ketään pilalle. Toivottavasti opimme tästä kriisistä uudelleen yhteisöllisyyttä. Epäterve itsekeskeinen ajattelutapa voisi mennä koronan mukana.

Viitteitä toisista huolehtimisesta on ollut heti havaittavissa. Ihmiset ovat kyselleet, miten voisivat olla avuksi. He keksivät oivallisia keinoja ilahduttaa ja pitää huolta toisistaan. Mieltäni suorastaan liikutti, kun kuulin erään tuttavani kirjoittaneen iäkkäille vanhemmilleen niin kauniin kirjeen kuin osasi, koska ei voinut tavata heitä.

Minun sydämelläni ovat mikroyrittäjät, erityisesti he, jotka työllistävät vain itsensä ja joista suurin osa on toiminimiyrittäjiä. Suurin osa heistä on palvelualalla, jossa ei nyt käy ketään palveltavana, mutta silti monet kulut juoksevat, vaikka ei olisi yhtään asiakasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime viikolla ensimmäinen tuttu yrittäjä ilmoitti sulkeneensa yrityksensä ovet ainakin toistaiseksi ja ilmoittautuneensa työttömäksi työnhakijaksi. Hän on ehtinyt lähettää jo muutaman työhakemuksenkin, mutta jokainen arvaa, millaiset markkinat työelämässä juuri nyt ovat ja mikä on tulos.

Onneksi yrittäjistä pidetään huolta tai ainakin kuunnellaan heitä. Minä, osa-aikayrittäjä sain puhelun Oulaisten yrityspalvelukeskuksen hankekoordinaattori Sirpa Nevanperä jo viikko sitten. Hän kyseli kuulumisia ja sitä, miten voisi auttaa. Vaihdoimme ajatuksia yrittämisestä, ennen kaikkea sen uusista tavoista ja koronan tuomista mahdollisuuksistakin. Pian tuon puhelun jälkeen tuli soitto yrityksestä, jonka liiketoimintakonseptilla teet töitä. Siinäkin puhelussa peilattiin tämänhetkistä tilannetta, mutta myös katsottiin tulevaan ja ennen kaikkea mahdollisuuksiin, joita uusi tilanne tuo muun muassa digitaalisuuden ansiosta.

Loppuviikosta soitti puolestaan Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, joka tiedusteli pitkälti samoja asioita, joista Nevanperän Sirpankin kanssa puhuimme. Hän tekee työtä tutkimuksen näkökulmasta koronan aiheuttamasta tilanteesta mikroyrityksille, mutta on myös mikroyrittäjien sanan saattaja valtakunnan tason päätöksentekijöille.

Nuo soitot ja ajatusten vaihdot ovat tärkeitä tällaisena epävarmuuden aikana. Ensinnäkin huomaa, ettei ole tilanteen kanssa yksin. Toiseksi voi peilata ja testata uusiakin ajatuksia ihmisten kanssa, jotka ovat perillä siitä, mitä me olemme tekemässä ja mitä ympärillä tapahtuu.

Ajatuksien vaihdon seurauksena huomaa, etteivät asiat ole välttämättä yhtään niin huonosti kuin äkkiä voisi kuvitella. Se tosin lienee kaikille jo nyt selvää, ettemme palaa takaisin entisen kaltaiseen yhteiskuntaan ja maailmaan, mutta muutos on aina ollut myös mahdollisuus. Niin nytkin!

Nähtävästi menestys ratkaistaan taas sillä, kuka on valmis muuttumaan.

Anne Mattila

anne.mattila@kalajokilaakso.fi