Ylivieskalainen pitkänlinjan ravintolayrittäjä Ilkka Koski: "Tällaista prässiä en ole koskaan yrittäjäurallani kohdannut"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Tällaista prässiä en ole koskaan 20-vuotisella yrittäjäurallani läpikäynyt, vaikka paljon olen nähnyt 30 vuoden aikana alan töissä. Tämä on aivan poikkeuksellista. Kun tästä mankelista selvitään, niin olen onnellinen, jos ovet ovat auki ja toiminta jatkuu, Jokivarsiravintolat Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Koski pohtii ja samoin ajatuksin on moni majoitus- ja ravintolapalveluyrittäjä.

Yrittäjäpariskunta Minna Mikkolalla ja Ilkka Koskella on ravintolatoimintaa Ylivieskan Myllyrannassa ja Kalajoen Mamma Leonesssa. Koskella on alan näkymiin myös laajempaa perspektiiviä Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n hallituksen jäsenenä ja Oulun alueyhdistyksen puheenjohtajana.

– Ajatukseni ovat jo poikkeustilan jälkeisessä ajassa, jolloin ravintolatoiminta päästään jälleen täysillä avaamaan. Kaikki vaihtoehdot pitää ottaa kuitenkin huomioon, koska maailma ei palaudu ennalleen tämän jälkeen ja yhteiskunnan talous on kuralla pitkään tämän jälkeen. Ravintola-alan markkinoiden ja taloudellinen palautuminen kestää vieläkin pidempään, kun ihmiset alkavat työttömyyden myötä joka puolella säästämään.

Suomen hallitus rajasi koronatilanteen vuoksi 16.3.2020 julkisia kokoontumisia kymmeneen henkilöön ja suositteli välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla sekä suositteli yli 70-vuotiaita pysyttelemään kotona. Keskiviikkoillan 25.3.2020 tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin vetosi voimakkaasti ravintoloitsijoihin, että he sulkisivat omaehtoisesti asiakastilansa pikimmiten, ja mielellään jo viikonlopuksi, vaikka eduskunta edellyttää hallitukselta asiassa vielä lisäselvityksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ilkka Koski sanoo, että tilanteet muuttuvat toisiksi niin nopeasti ja päivittäin, ettei ravintolatoimintaa voi enää normaaliolojen tahtiin pyörittää.

– Olemme joutuneet ilman ennakkovaroituksia pistämään koko toiminnan ihan uusiksi, niin henkilöstön kuin aukiolojenkin suhteen. Asiakasmäärissä poikkeusolot näkyivät heti. Valtakunnallisesti ravintolamyynti- ja majoitusala törmäsi kuin seinään, tulot laskivat 90 prosenttia. Meidän ravintoloissamme lounasasiakkaiden määrä tippui noin 30 prosenttiin.

Ravintola Myllyrannan aukioloaikoja lyhennettiin viime viikon alusta, ja osa henkilökunnasta on jo lomautettu. Vastaava tilanne on myös yhtiön Kalajoen ravintolassa. Jokivarsiravintolat työllistää noin 20 henkilöä, yrittäjät mukaan laskien.

– Henkilökunta on ollut tässä mukana yhdessä miettimässä ja palavereja on pidetty, jotta saatiin toimintaa sopeutettua niinkin nopealla aikataululla. Lomautukset koskevat kaikkia ja lomautuskausi ulottuu toukokuun loppuun, mutta toki kutsutaan porukka takaisin töihin aikaisemmin, jos se on mahdollista.

– Tänäkin päivänä on ilmassa niin paljon kysymysmerkkejä. Nyt (tilanne torstaina iltapäivällä) odotetaan eduskunnan päätöstä siitä, saadaanko ravintolat pitää auki vai pitääkö ne sulkea. Päätöstä odotellessa pidämme omat ravintolamme ainakin lounasajan auki. Jos tulee sulkemismääräys, niin siirrymme toimittamaan take away -ruoka-annoksia ja kotiinkuljetuspalveluihin. Tämän palvelun aloitimme jo 16. maaliskuuta, kun osa lounasasiakkaistamme halusi, että ruoka tuodaan joko työpaikalle tai kotiin.

Ravintola-alan myynti romahti yhdessä päivässä, mutta kulut on silti maksettava. Mikäli ovet määrätään suljettavaksi kokonaan, kassavirta loppuu siihen päivään. Toisaalta ihmiset ovat lukittautuneet kotiin, joten taloudellisia vaikeuksia riittää, vaikka ravintolan ovet saisivat olla avoimenakin.

Koski toteaa, että ravintola-alan yritysten elinehto on nyt se, että kaikki yhteistyökumppanit suostuvat keskustelemaan ja tulemaan maksujärjestelyissä vastaan, koska vakuutukset eivät korvaa mitään ja ravintoloita on Suomessa niin paljon, ettei valtion varoista ole kaikille luvissa elvytyspakettia.

– Vaaditaan yhteistyötä niin pankkien, tavarantoimittajien kuin vuokraisäntienkin kanssa tässä hetkessä, ja aika hyvin ne ovat ymmärtäneetkin. Ravintolasektori ottaa iskun ensimmäisenä vastaan, mutta kyllä poikkeustilanne lävistää kaikki muutkin alat.

Koronavirus aiheuttaa ravintola-alalla sen, ettei hyviä vaihtoehtoja ole näkyvissä.

– Konkursseja tulee väkisin, ja ravintolakenttä tulee supistumaan Suomessa merkittävästi. Suuri osa ravintoloista on pk-yrityksiä, jotka työllistävät kymmenen henkilöä tai vähemmän. Nähtäväksi jää, kuinka moni ravintola pystyy avaamaan, kun poikkeuslaki puretaan. Ravintola-ala työllistää suoraan 140 000 ihmistä, joten myös työttömyys lisääntyy huomattavasti.