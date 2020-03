Kevät joka peruttiin – Hanna Perkkiö on Vaihtopenkin urheilukolumnissa ajankohtaisen teeman parissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Olohuoneen nurkassa on hieman liian vähällä käytöllä ollut soutulaite. Sen ohjauspaneelissa on nappula, jossa lukee ”reset”. Tällä komennolla mittarit nollautuvat, ja ajanotto voidaan aloittaa alusta. Joku on jo kerennyt kysyäkin, voisiko saman tehdä vuodelle 2020.

Jo alkuvuodesta merkit olivat huonot. Toisella puolella maapalloa eukalyptukset roihusivat, ja samaan aikaan täällä saapasteltiin vesisateessa. Vuoden ensimmäiset kesärastit pidettiin tammikuussa, eikä kukaan aavistanut, että varsinaista kauden aloitusta saataisiinkin sitten odottaa hieman pidempään.

Tämä on nimittäin vuosi, jolloin urheilusta tuli vaarallista. Ainakin silloin kun se kokoaa ihmisiä yhteen. Pelkästään yksi jalkapallo-ottelu johti Italiassa mahdollisesti tuhansien sairastumiseen. Monet liikuntaharrastukset ja tapahtumat muuttuivat terveysriskeiksi myös täällä pohjoisen perukoilla.

Kevät on jo peruttu, kesästä ei vielä tietoa. Varmaa on jo toki, että kansainväliset mammuttitapahtumat siirretään tulevaisuuteen. Näin haavoittuva koko järjestelmä lopulta siis on. Kaikkea ei voi sittenkään hallita edes korkeimmista kabineteista käsin.

Useimmille meistä nuo ovat kaukaisia ongelmia. Uutinen olympialaisten siirrostakin meni jo ohi olan kohautuksella, kun samaan aikaan omasta arjesta oli tullut etäkoulun ja -työn sekamelskaa.

Ihannekuvissa koko perhe käy nyt yhdessä aamulenkeillä ja pitää päivän aikana yhteisiä jumppatuokioita samalla kun itseleivotut sämpylät paistuvat uunissa. Todellisuudessa se ei aina mene ihan niin.

Jos poikkeustilanne jotain opettaa niin sen, että elämässä on tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita.

Peruuntuneet salivuorot, hiihtoreissut ja turnaukset ovat ongelmista vähäisin siinä vaiheessa, kun puhutaan tehohoidon kapasiteetista. Silti ei ole syytä sanoa, että se on ”vain” urheilua. Onhan monille kyse samalla myös ammatista ja toimeentulosta.

Ainakin se saattaa nyt kirkastua, mikä urheilussa on juuri itselle tärkeää. Yksi kaipaa tuttua porukkaa, toinen etappeja kalenteriin. Jollekin harrastus voi olla ainoa syy nousta kotisohvalta.

Koska aikaa ei voida kääntää taaksepäin eikä kuluvaa vuotta ohjelmoida uusiksi, on pistettävä toivo tulevaan. Jossain vaiheessa tulee kevät ja kesä. Pelaajat palaavat kentille, ihmiset katsomoihin. Nähdään tutut jumppakaverit, väännetään matsit ja otetaan skabat. Liike jatkuu sittenkin.

