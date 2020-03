Safarin tekonurmella saa palloilla vain kymmenen urheilijaa yhdellä kertaa – Ylivieska muistuttaa valtakunnan ohjeista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lämpimät säät ovat saaneet ulkoliikunnan harrastajat liikkeelle Ylivieskan kaupungin kentillä. Safaripuiston tekonurmella on käynyt välillä vähän liiankin iso vilske, kun ottaa huomioon, että maan hallitus on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön.

Ylivieskan kaupunki korostaakin julkaisemassaan tiedotteessa, että koronaviruksen vuoksi Safarin kentällä saa olla samanaikaisesti enintään kymmenen henkilöä. Aikarajoitus on tunti per henkilö, mikäli kentälle on muitakin tulijoita. Kaupunki ilmoittaa, että vain näitä ohjeita ehdottomasti noudattamalla kenttä pysyy käytössä jatkossakin.

Jalkapalloseura FC Ylivieska on jo aiemmin keskeyttänyt peli- ja harjoitustoimintansa 13. huhtikuuta saakka.

Valtioneuvoston linjaama poikkeustila ja kokoontumisrajoitukset vaikuttavat Ylivieskan kaupungilla myös ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon. Ulkoliikuntapaikkoja ei kunnosteta eikä huolleta kevätkaudella ennen kuin valtioneuvosto poistaa rajoitukset.