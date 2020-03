Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Prisma aloittaa tavaroiden kotiinkuljetuksen lähipäivien aikana. Tarkkaa aloitusajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Myyntipäällikkö Tarmo Möykkymäki kertoo, että kotiinkuljetuksen mahdollistavat laitteistot ja ohjelmat tulivat myymälään tiistaina.

– Kotiinkuljetukset toimivat ihan samalla tavalla kuin noutoluukusta ostaminenkin eli tuotteiden valitsemisen jälkeen asiakas valitsee kotiinkuljetuksen ja toimitusajan, hän kertoo.

Tuotteet pakataan pakaste- ja kylmälaukkuihin vaatimusten mukaisesti.

– Syväjäädytetyt kylmägeelit pitävät halutun lämpötilan laukuissa lähes kellon ympäri. Lämpötilat rekisteröidään laatikoihin asennettavien antureiden avulla koko kuljetuksen ajan, Tarmo Möykkymäki kertoo.

Tavaroiden kotiinkuljetuksesta huolehtii ulkopuolinen yritys. Se toimittaa tilatut tuotteet sovittuna aikana ovelle, jossa asiakas vastaanottaa ne ja huolehtii itse lopusta.

– Kuljettaja soittaa vielä asiakkaalle edeltä, että joku on vastaanottamassa tuotteet ovella. Kuljettaja ei mene sisätiloihin, Möykkymäki tarkentaa.

Erityisryhmille tarkoitettuja varhaisia aukioloaikoja KOP:n myymälöissä ei ole.

– Avaamme normaalistikin seitsemältä. Meillä ei ole ohjeistusta erikseen, mutta aamun ensimmäinen tunti on ollut tänä korona-aikana vilkas ja riskiryhmäläisiä silloin on ollut paljon liikkeellä, Kalajoen S-marketin päällikkö Matti Ylitalo kertoo.

Ylitalon mielestä riskiryhmäläisten ohjaamiseksi tiettynä aikana kauppaan ovat omat riskinsä.

– Jos joukossa on joku sairastunut, hän voi tartuttaa ison joukon riskiryhmään kuuluvia, hän perustelee.

S-ryhmässä on koronatapausten ilmaantumisen jälkeen lisätty siivousta. Ostoskorit ja -kärryt sekä tartuntapinnat esimerkiksi ovissa, desinfioidaan kaksi kertaa päivän aikana.

Kauppojen kassoille ollaan parhaillaan rakentamassa korkeampia muoviseiniä asiakkaiden ja henkilökunnan väliin. Tällaiset plexit ovat tulossa myös Kalajoen S-markettiin. Kassojen eteen lattialle on merkattu turvavälit.

– Ohjaamme kassoille väkeä niin, etteivät asiakkaat ole lähikontaktissa selät vastakkain kassalla, vaan otamme kuudesta kassasta ensimmäisenä käyttöön keskimmäisen välin, toisena vasemmanpuoleisen välin ja oikeanpuoleisen kolmantena, Matti Ylitalo kertoo.

K-ryhmällä ovat hyvät kokemukset erityisryhmille tarkoitetusta varhaisista aukioloajoista. Ylivieskan Citymarketin kauppias Olli Koivisto kertoo, että tiistaisin ja perjantaisin ensimmäinen tunti on heillä varattu erityisryhmille.

– Toivomme, ettei muuta porukkaa silloin kävisi, mutta eihän meillä portsareita ole valvomassa, ketkä tulevat asioimaan, hän sanoo.

Koiviston mukaan kaupassa ei ole ollut ruuhkaa erityisryhmille tarkoitettuna aikana.

– Porukkaa on ollut hyvin liikkeellä, mutta mitään erityistä ruuhkaa ei ole syntynyt. Yleensäkin asiakkaat näyttävät käyvän harvemmin kaupassa ja ostavat kerralla hieman enemmän. Keskiostos on kasvanut. Porukkaa ei myöskään pyöri katselemassa ja esimerkiksi sovittamassa vaatteita. He hakevat sen, mitä tarvitsevat, Koivisto kertoo.

Ylivieskan Citymarketilla ei ole kotiinkuljetuspalvelua tavaroille.

– Olemme pohtineet, onko meillä resursseja siihen. Tilannetta ja tarvetta pitää seurata, Koivisto sanoo ja miettii, millaisia vaikutuksia on paikkojen sulkemisella ainakin toukokuun loppuun asti.

– Yhtään ei tiedä, mihin tämä menee. Kaikkemme teemme, että kauppa pysyy auki, mutta kun mitään ei voi suunnitella nyt pitkälle, hän jatkaa.