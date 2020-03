Tieyhdistys: Kuntien joustettava yksityistieavustusten käsittelyssä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen Tieyhdistys toivoo, että tässä äärimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa kunnat voisivat joustaa yksityistieavustusten hakuprosessissa.

Pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa normaalien tiekuntien kokouksien järjestäminen on mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa. Näin ollen monessa tiekunnassa pelkätään, etteivät ne saa jätettyä vuosittaisia avustushakemuksiaan ajoissa.

Osa kunnista ovat jo ilmoittaneet tiekunnilla olevan mahdollisuuden hakea yksityistieavustuksia ilman tiekunnan kokouksen päätöstä. Kokoukset ehditään järjestämään syksylläkin ja avustushakemuksia voidaan täydentää kokousten jälkeen.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkunan mukaan laki mahdollistaa jouston hakemuksen täydentämisessä ja myös esimerkiksi haun määräajan siirtämisen myöhemmäksi.

-Jäseniltämme tulvii yhteydenottoja koskien kunnille jätettävien yksityistieavustushakemusten määräaikoja, kertoo Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

Takalammin mukaan ongelmana on tiekuntien kokousten järjestäminen, koska avustusten hakeminen on yleensä hakuehtojen mukaan päätettävä tiekunnan kokouksessa, ja useimmissa kunnissa juuri kevät on avustusten hakemisen aikaa.