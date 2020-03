Mielikkitalo jouduttiin sulkemaan Ylivieskassa ilman varoitusta -Terapiakeskus laittoi ryhmätoiminnan tauolle, nuorten ja lasten Lanu-yksikkö käynnistetään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mielenterveyspalvelujen käyttäjät, päihde- sekä mielenterveyskuntoutujat kokivat viime viikolla Ylivieskan seudulla isoja muutoksia, kun koronaviruksen torjumiseksi saatiin myös paikallisia palveluja koskevia viranomaismääräyksiä.

Mielenterveysyhdistyksen matalankynnyksen kohtaamispaikka Mielikkitalo jouduttiin ilman varoitusta sulkemaan Ylivieskassa keskiviikkona 18. maaliskuuta ja on kiinni ainakin 13. huhtikuuta saakka. Osa sen tilaisuuksista on jo tällä tietoa tauolla pitempäänkin. Keskimäärin Mielikissä on käynyt päivittäin yli 30 ihmistä.

Avohoitoa antava PPKY Kallion terapiakeskus joutui samanaikaisesti laittamaan ryhmätoiminnot tauolle, muutoin sen toiminta pysyy ennallaan. Terapiakeskuksen palveluissa käy vuosittain koko kuntayhtymän alueelta noin 1 500 henkeä.

Tähän juttuun haastateltiin kolme ylivieskalaista mielenterveyskuntoutujaa. He, kaksi naista ja yksi mies, pyrkivät pitämään nyt mielen positiivisena kotona, kun palvelujen tavoittaminen kasvokkain on vaikeutunut. Ainakin toistaiseksi kaikki kertovat pärjäävänsä hyvin. Koronan tuomiin muutoksiin on reagoitu rakentavasti.

Heitä eniten harmittaa se, että Mielikkitalo piti sulkea. He kävivät siellä tähän asti säännöllisesti. Terapiakeskuksen palveluja he pystyvät edelleen käyttämään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mielikkitalon sulkeutumisessa heitä huolestuttaa eniten sieltä löytyneiden ystävien jaksaminen.

– Tsemppiä kaikille! Yhdessä tästä selvitään. Pitäkää huolta arkirutiineista ja keksikää tekemistä.

Ylivieskalainen 47-vuotias ylivieskalainen mies suosittelee kaikille, että nyt eristyksen aikana kannattaa ystävien kanssa tehdä puhelimessa nojatuolimatkoja pois korona-arjesta.

– Muistelemme mitä elämässä on ollut ja mitä on koettu. Puhelimessa puhuminen ystävien kanssa on tärkeää. En ole vielä tutkinut mahdollisuutta käyttää Mielenterveyden Keskusliiton palveluja.

Mies kertoo, että mielenterveysasiat ovat aina yksilöllisiä asioita.

– Jos mielenterveyskuntoutujalla on yksi heikkous, häntä ei pitäisi määrittää sen kautta. Hänellä saattaa olla yhdeksän vahvuutta.

Miehelle Mielikki on ollut mahtava paikka. Siellä pystyi kohtaamaan toisia ja ihmisiä ja löytämään ystäviä.

– Pidän arvossa kaikkia tarjolla olevia mielenterveyspalveluja. Niitä ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen, koska ihmisen tarpeet voivat ajoittain vaihdella. Tällä hetkellä voin ihan hyvin. Jos tarvitsen joskus enemmän apua, silloin sitä on hyvä saada.

Tällä hetkellä 47-vuotias saa edelleen terapiakeskuksen kotikuntoutusta kotiin ja sen on ollut hänelle nyt tärkeää.

– Se on antanut minulle arjenhallintaan projekteja.

Ylivieskalainen 43-vuotias nainen harmittelee sitä, että Mielikkitalon sulkemisen myötä sitä käyttävät ihmiset menettivät myös ateriapalvelunsa. Kävijät saivat Mielikissä aterian neljällä eurolla.

– Työskentelin Mielikkitalolla avokuntoutuksessa. Nyt olen itse uuden edessä, kun ei enää tarvitse sinne herätä töihin. Tärkeänä pidän nyt arkirutiinien säilyttämisen. Se mietityttää, miten hoidan kuntoani. Ei pääse enää uimaan eikä kuntosalille.

Nainen on tarvinnut vain vähän varsinaisia mielenterveyspalveluja, joskus hän on yhteyksissä terapiakeskuksen hoitajaan.

A-killan puheenjohtaja, Mielikkitalon hallituksen jäsen, 63-vuotias Arja Eskola kertoo, että Mielikkitalo joutui sulkemaan ovet perustelluista syistä. Kävijöissä oli paljon riskiryhmiin kuuluvia.

–Nyt A-kiltalaiset voivat soitella ja sitten tsempata toisiaan. Puhelimitse kannattaa muutenkin pitää yhteyksiä. Ainakin huhtikuun loppuun A-killan kokoontumiset ovat Mielikissä tauolla.

Eniten Eskolaa huolettaa tässä tilanteessa se, että miten nyt päihdeongelmaisten perheissä lapset pärjäävät.

Oman henkisen hyvinvointinsa vuoksi Eskola oli yhteyksissä terapiakeskuksen psykiatriseen sairaanhoitajaan viime viikolla ja toinen puhelinyhteys oli tällä viikolla.

– Yksi hyvä keino itselleni pitää itsestäni huolta ovat hengitysharjoitukset.