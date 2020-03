Ensi talven hiihtoladut on jo pelastettu Ylivieskassa – Huhmarissa on jemmassa 4000 kuutiota lunta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan ensi talvenkin hiihto-olosuhteet on turvattu säilölumella.

Ylivieskan Kuula ilmoittaa avaavansa myös ensi syksynä hiihtoladut tykkilumella. Huhmarin hiihtokeskuksessa on tykitetty talven pakkasjaksoilla varastoon 4 000 kuutiota lunta. Kuulan hiihtojaoston puheenjohtaja Jouni Harju kertoo, että tällä määrällä saadaan tehtyä syksyllä 1,5 kilometrin ensilumen latu.

– Meillä on ollut noin 15 hengen talkooporukka, joka on tykittänyt kaikki viime aikojen pakkasyöt. Kesällä hävikki on noin 25 prosenttia, mutta 3 000 kuutiota riittää Huhmarin peruslenkin lumettamiseen. Viime syksynä avasimme tykkilumiladun 7. marraskuuta. Tykkilumi varmistaa pitkän hiihtokauden, Harju tietää.

Huhmarin latua on kunnostettu viimeksi tämän viikon tiistaina.

Ensi kauden lunta on tehty viimeisimpinä aikoina Sievin Louetin laskettelukeskuksen tykillä. Sen tekniikka on erilainen kuin Huhmarin omissa tykeissä.

– Huhmarin omien tykkien tekniikka vaatii noin kymmenen asteen pakkasen. Louetin tykki tekee lunta jo noin viiden asteen pakkasessa. Toki kova pakkanen oli tälläkin tykillä eduksi. Kun pakkasia ei kovin paljon ollut, varmistimme tällä tavalla pitkän hiihtokauden ensilumen ladusta kevättalveen asti, Jouni Harju sanoo.

Ylivieskan Kuula on tehnyt Huhmariin tykkilumiladun jo viitenä talvena.