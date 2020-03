Oulun Kärpistä kalakukkokaupunkiin – Pyhäjärven Pohdin kiekkokasvatti Miska Humaloja vaihtaa KalPaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pyhäjärvellä kiekkouransa aloittanut ja Oulun Kärpissä liigakiekkoilijaksi jalostunut Miska Humaloja lähtee hakemaan uusia haasteita. Kuopion KalPa tiedotti tehneensä Humalojan kanssa vuoden mittaisen sopimuksen.

Toukokuussa 29 vuotta täyttävä Humaloja tunnetaan työteliäänä ja fyysisenä hyökkääjänä.

– Täytyy olla todella iloinen, että saadaan Miskan tasoinen pelaaja tänne. Hän tulee voittavasta kulttuurista ja on tottunut menestymään. Miska on vahva kahden suunnan keskushyökkääjä, joka pystyy pelaamaan useissa eri rooleissa. Lisäksi hän on vahva aloittaja ja hyvä vääntäjä niin maalin edustalla kuin kulmissa, kertoo KalPa:n päävalmentaja Tommi Miettinen.

Kymmenen vuotta sitten Humaloja pelasi vielä Pyhäjärven Pohdissa II-divisioonaa, jonka jälkeen hän siirtyi Kajaanin Hokin A-junioreihin. Nousu liigatasolle on tapahtunut kovan työn seurauksena. Hokin mestisjoukkueessa Humaloja pelasi reilut neljä kautta, kunnes tuli kutsu Kärppiin.

Reilun neljän kauden aikana Humaloja voitti Kärpissä SM-kultaa, hopeaa ja pronssia. Uran tähtihetket olivat vuoden 2017 keväällä, jolloin Humaloja oli Kärppien paras pistemies pudotuspeleissä.

Liigassa Humaloja on pelannut 230 peliä tehoin 24+26 sekä 29 playoff-peliä tehoin 4+3.

Humalojan lisäksi KalPa:n uusiin hankintoihin kuuluu Jokereista tuleva 18 vuotta täyttävä hyökkääjä Juuso Mäenpää. Vuoden mittaisen jatkosopimuksen tekivät unkarilaishyökkääjä Balazs Sebok, puolustaja Otto Huttunen sekä yhden kauden Ylivieskan Jääkarhuissa C-juniorina pelannut Tuomas Vartiainen.

YJK:n kasvateista KalPa:n liigajoukkueessa pelaavat lisäksi A-maajoukkueessa kaksi EHT-turnausta talvella pelannut 26-vuotias puolustaja Mikael Seppälä sekä hyökkääjä Benjamin Korhonen. 19 vuotta kesällä täyttävä Korhonen teki liigadebyytin 10. maaliskuuta pelaamalla yhden pelin HPK:ta vastaan. Nuorukaiselle olisi voinut kertyä liigapelejä loppukaudesta enemmänkin ellei kausi olisi loppunut kesken koronaviruspandemian takia.