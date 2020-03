Osuuskauppa KPO aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – Sopeuttamistoimien tarve johtuu hallituksen esittämistä ravintolatoimintarajoituksista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä poikkeuksellisesti Osuuskauppa KPO:n toimintaan. KPO harkitsee yritystoiminnan sopeuttamistoimenpiteitä ABC-liikennemyymälöissä, mikä johtuu hallituksen esityksestä rajoittaa ravintoloiden toimintaa.

Neuvottelujen piirissä on 197 henkilöä. Neuvottelujen lopputuloksena voivat olla korkeintaan 90 päivää kestävät lomautukset.

Koronaviruksen leviäminen ja yrityksen liiketoimintaa rajoittavat viranomaismääräykset vähentävät entisestään palveluiden kysyntää ja vaikeuttavat liiketoiminnan jatkumista. Ravintoloissa sallitaan 31.5.2020 saakka vain take away -myynti. Tällä on merkittävä vaikutus liikennemyymälöiden myyntiin ja sitä kautta tarvittavaan henkilöstön määrään.

– Työn vähenemisestä huolimatta esimerkiksi ruokakaupoissamme saattaa esiintyä myös työvoimapulaa. Ruoan kysyntä on siirtynyt koronaepidemian myötä lähes täysin ravintoloista koteihin, mikä tuo painetta ruokakaupan kuormien purkamiseen, hyllyttämiseen ja asiakaspalveluun, kertoo Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop ja jatkaa:

– Työntekijöiden valmiutta auttaa näissä tilanteissa yli osuuskaupan toimialarajojen kartoitetaan. Mahdollisten lomautusten määrä ja vaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Lomautuksia pyritään välttämään myös hyödyntämällä työehtosopimuksessa olevia mahdollisuuksia työaikajoustoihin.

– Kysyntä liikennemyymälöissä alkoi hiipua muun muassa etätyön yleistyttyä jo viime viikolla. Viranomaiset valmistelevat parhaillaan ravintoloiden sisällä syömisen kieltämistä. Tarjoamme rajoitusten aikana edelleen kattavasti muun muassa burgereita, pizzaa, a la carte -annoksia ja lounasta take away -annoksina mukaan. Liikennemyymälöiden ruokakaupat palvelevat normaalisti. Tavoitteenamme on päästä tilanteesta yli mahdollisimman vähäisin sopeuttamistoimin, toteaa toimialajohtaja Antti Paananen.