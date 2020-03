Pohjois-Pohjanmaalla on yhteensä noin 40 koronavirustartuntaa, mutta kaikki tartuntaketjut ovat tiedossa: "Oletettavasti olemme noin kaksi viikkoa jäljessä pääkaupunkiseutua"

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä noin 40 koronavirustartuntaa, tiedotti sairaanhoitopiiri keskiviikkona.

– Testejä on otettu kaikkiaan noin 1 400 ja niistä noin 40 on positiivisia löydöksiä. Kaikki tartuntaketjut ovat tiedossa eikä uusia ketjuja ole tullut pariin päivään. Nyt viime päivinä tilanne on ollut jopa melko stabiili, kuvaa johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Sairaanhoitopiirin alueella tartunnan saaneista muutamat ovat sairaalahoidossa, mutta Korpelainen ei voi kertoa kuitenkaan sitä, ovatko he tarvinneet esimerkiksi tehohoitoa.

Tällä hetkellä Oulussa pystytään analysoimaan noin 150 testiä vuorokaudessa. Testit on suunnattu pääasiassa sairaalahoidossa oleville potilaille sekä hoitohenkilökunnalle, jotka työskentelevät muun muassa syöpäpotilaiden ja tehohoidon osastoilla.

– Lisäksi teemme avohoidossa eli päivystyksessä yksittäisiä testejä potilaille, joilla on hengitystieinfektioita, jotta saisimme käsityksen siitä, miten epidemia on levinnyt alueella.

Tuoretta arviota koronaviruksen leviämisestä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ei ole tehty.

– Oletettavasti olemme noin kaksi viikkoa jäljessä pääkaupunkiseutua. Nyt muutaman päivän perusteella näyttää siltä, että epidemia on leviämässä pohjoiseen hieman hitaammin kuin alkuvaiheessa ajateltiin, Korpelainen sanoo.