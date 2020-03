Ylivieskan Lehmustie 3:n kerrostalo sai purkuluvan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginhallitus antoi tämän viikon kokouksessaan purkuluvan osoitteessa Lehmustie 3 sijaitsevalle kerrostalolle. Purkulupaa haki kiinteistön omistava Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy.

Kaupungin hallintojohtaja Toni Saranpää kertoo, että kerrostalon käyttöaste on ollut huono jo vuosia.

– Talon 33:sta asunnosta vain yhdeksän on tällä hetkellä vuokrattuna. Muutenkin Kaisaniemen alueella on haasteellista vuokrata asuntoja ja käyttöaste pyörii noin 50–70 prosentin kohdalla. Lehmustie 3 on ollut ongelmakiinteistö ja se kuuluu ARA-asuntoihin, joihin pitää hakea erillinen purkulupa. Sen jälkeen kohteeseen voi hakea myös purkuavustusta, Saranpää taustoittaa.

Lehmustien alkupäässä sijaitseva kerrostalo on rakennettu 1977.