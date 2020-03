Lintujen kevätmuutto jokilaaksoihin runsastumassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lintujen kevätmuutto on parhaillaan Kalajokilaaksossa vilkastunut ja vilkastumassa. Syynä on lämpötilojen nouseminen monin paikoin kahdeksasta kymmeneen asteeseen ja öiden pysyminen plussan puolella.

Nivalalainen lintuharrastaja Reijo Jussilainen kertoo, että muuttolintuja on jo tavattu hyvin sisämaassakin Nivalassa ja Sievissä.

– Rannikolla muutto on aina varhaisempaa. Kalajoella laulujoutsen- sekä hanhimäärät ovat jo olleet kasvussa.

Ensimmäiset muuttavat laulujoutsenet tulivat jo noin maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Vesien oleminen auki houkuttaa joutsenia.

– Kevätmuutto on nyt noin kaksi viikkoa etuajassa joidenkin lajien osalta, muutamien osalta viikon, Jussilainen arvioi.

Nivalan Vähäjärven alueella Jussilainen näki kerralla 16 töyhtöhyypän lauman jo ennen maaliskuun puoliväliä. Merkityksellisenä Jussilainen pitää tällaista useamman linnun kohtaamista. Kyse on enemmästä kuin mitä yksittäisen tiedustelijan tulosta.

Yksittäisenä havaintona Jussilaisella on sunnuntailta 22. maaliskuuta muuttava mustarastas eli se ei talvehtinut täällä.

– Siitä lähtien on saapunut ja saapuu kokoajan mustarastaita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sepelkyyhkyistä on niin ikään havaintoja ollut Sievistä.

– Kiurun näin omin silmin ensimmäisen kerran Nivalassa viime viikon lopulla, niitä on nähty myös Sievissä. Se sanonta pitää paikkansa, että kuu kiurusta kesään. Linnut eivät ole ihmismaailman matkustusrajoituksista välittämässä, Reijo Jussilainen naurahtaa.

Talven erikoisuuksia on ollut se, että pöllöjen soidinhuutojen määrä on ollut huuhkajia lukuun ottamatta esimerkiksi Nivalassa lähes olemattomat. Pöllöjen ääntely yleensä alkaa tammikuun lopulla ja on päättymässä näihin aikoihin.

– Se kertoo, että myyräkanta on tänä talvena jäänyt olemattomaksi. Ruokintapaikoilla ei ole myyrien jälkiä näkynyt. Pöllöt eivät ala pesiä, jollei niillä ole poikasille saatavana ruokaa.

Pöllökanta on Jussilaisen mukaan jäämässä heikoksi. Vain yksittäistä soidinhuutelua on kuulunut. Tämän kevään pesintä on jäämässä olemattomaksi.

Huuhkajat ovat Jussilaisen mukaan oma lukunsa, koska ne pystyvät saalistamaan isompia eläimiä kuin mitä myyriä.

– Huuhkajat saavat kiinni rusakkojakin. Niiden määrä on ollut runsas, joten huuhkajien tilanne on runsas. Rusakkoja on nähty jokaisessa pihassa.

Birdlife Suomi ennustaa, että tällä viikolla Suomeen on saapumassa muun muassa lisää rastaita ja peippoja.