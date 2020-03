Jokilaaksojen tanssigurulle, pyhäjärviselle Marketta Viitalalle tanssin elämäntyön erikoisstipendi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tanssikoreografi, pedagogi ja opetusneuvos Marketta Viitala Pyhäjärveltä sai valtakunnallisena elämäntyöpalkintona Lucia Nifontova -erikoisstipendin.

Stipendit oli tarkoitus jakaa Pro Dance -gaalassa 15.3. Helsingissä, mutta koronavirusepidemian takia juhla jouduttiin perumaan, joten stipendit ja elämäntyöpalkinnot julkistettiin sähköisesti.

Tämän vuoden ProDance -stipendejä myönnettiin lahjakkaille nuorille tanssijoille ja pitkän uran tehneille taiteilijoille ja pedagogeille.

Marketta Viitala aloitti pedagogina 1950-luvulla ja erikoistui 1960-luvulla lasten ja nuorten tanssiin. Lisäksi hän on toiminut valtakunnallisissa luottamustehtävissä tanssin ja lastenkulttuurin parissa. Hän on ollut käynnistämässä myös useiden tanssitapahtumia, kuten Oulun Arktiset askeleet ja Pyhäjärven Täydenkuun tanssit -festivaalia. Viitala on myös julkaissut alaan liittyvää kirjallisuutta. Hänet on palkittu muun muassa Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla vuonna 1998.

Marketta Viitala pitää merkittävimpänä saavutuksenaan koulutus-, yhteistanssi- ja koreografiatöitä kaiken ikäisten keskuudessa. Hän on innostanut noin 200 lasta ja nuorta tanssiin, joista parikymmentä on jatkanut tanssin ammattikoulutukseen.

– Palkitsevimpia elämyksiä on ollut 1991 Sotainvalidien Veljesliiton valtakunnallisen 50-vuotisjuhlan pääohjelmanumero Yksi monista -teos Helsingin jäähallissa yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuna sekä Sievin herättäjäjuhlille 2002 tehty tilausteos Askel askeleelta. Tietysti myös valtionpalkinto, taiteilijaeläke ja nyt tämä stipendi kuuluvat elämyksiin!

Koronaepidemia siirtää myös tanssin tapahtumia. Muun muassa valtakunnallinen Arktiset askeleet -katselmus Oulussa siirtyy syyskuulle.