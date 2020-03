Ylivieskan mahdoton tehtävä – Lähes 11 miljoonan talousalijäämä pitäisi kattaa ja koronakriisi vain heikentää tilannetta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginhallitus puntaroi maanantain kokouksessaan kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä. Kyseessä oli jo toinen raskaasti alijäämäinen vuosi peräkkäin. Kaupungin talousjohtaja Joonas Yliluoma toteaakin yksikantaan, että kaikki talouden tunnusluvut olivat heikkoja.

Kaupungin taseessa on kahden huonon vuoden jälkeen 10,9 miljoonan euron alijäämä, joka pitäisi kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Siinä on lähes mahdoton yhtälö, kun koronaviruksen aiheuttama talouden taantuma ja verotulojen lasku takaavat sen, että tästä vuodesta tulee kaupungin taloudessa kolmas heikko tilikausi peräkkäin.

– Melkein 11 miljoonan alijäämä pitäisi kattaa 2023 mennessä. Kun alijäämä syvenee tänäkin vuonna, on aika epätodennäköistä, että tässä yleistaloustilanteessa saisimme katettua näin suuren taseen alijäämän, Joonas Yliluoma summaa.

Ylivieskan viime vuoden tilinpäätöksen alijäämä oli 5,4 miljoonaa euroa. Taustalla olivat ennätysmäisen suuret investoinnit sekä suuret toimintamenot, jotka jälleen kasvoivat huomattavasti peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sekä erikoissairaanhoidossa. Kallion oman toiminnan menot kasvoivat Ylivieskan osuutena 7,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja erikoissairaanhoidon menot 7,6 prosenttia.

– Verorahoitus kasvoi edellisvuodesta, mutta menojen kasvu oli selvästi suurempaa kuin tulojen, Joonas Yliluoma huomauttaa.

Investointeihin kaupunki käytti 20 miljoonaa euroa ja investointimenojen kärkipäässä olivat Taanilan ja Kaisaniemen koulujen rakentamisen aloitus sekä liikennealueiden rakentaminen. Lisäksi rahaa meni pienempiin kohteisiin, kuten Simonpuiston päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen aloittamiseen, Ylivieskan Teollisuuskiinteistöille tehtyyn uuteen valmistuskeittiöön ja terveyskeskuslaajennukseen.

– Osin tilanne johtuu omista päätöksistämme, sillä Ylivieska on haluttu pitää elinvoimaisena investoinneilla. Meillä on tyypillisiä kasvukaupungin ongelmia, eli kulut näkyvät heti, mutta tulot tulevat perässä. Investointeja on katettu lainarahalla ja se taas näkyy lainamäärässä, Yliluoma sanoo.

Kaupungin taseessa korollisen lainan määrä oli vuoden lopussa 109 miljoonaa euroa eli 7 174 euroa asukasta kohti. Lainamäärä kasvoi edellisvuodesta lähes 26 miljoonaa euroa. Koko kaupunkikonsernissa asukasta kohti laskettu velkamäärä lähestyy 8 000 euroa.

– Konsernitasolla tase on niukasti plussalla, mutta sekin painuu oletettavasti tänä vuonna miinukselle, talousjohtaja lisää.

Myös sitä voidaan pitää huolestuttavana, että kaupungin tuloslaskelman vuosikate oli vain 73 000 euroa.

– Jouduimme melkein ottamaan velkaa jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen, Joonas Yliluoma huomauttaa.

Ainoa positiivinen asia tilinpäätöskirjassa on Ylivieskan asukasluku, joka oli jälleen kasvusuunnassa 46 asukkaan verran.

KaupunginjohtajaMaria Sorvisto arvioi, että Ylivieskan kaupunki ei ole koskaan aikaisemmin ollut sellaisessa tilanteessa kuin nyt. Talouden alijäämä on mennyt kahdessa vuodessa tosi vaikeaan suuntaan ja sote-menojen kasvulukemat ovat sitä luokkaa, että ne ovat kestämättömiä mille tahansa kunnalle.

– Lisäksi tämä koronakriisi asettaa meidät uuteen tilanteeseen. Ylivieskan elinkeinoissa on kaksi kolmasosaa kauppaa ja palveluja ja tämä kriisi vaikuttaa ainakin hetkellisesti ylivieskalaisiin yrittäjiin sekä elinkeinoihin. Meillä on lisäksi myös teollisuudessa vientiyrityksiä, joiden toimintaan tämä tilanne vaikuttaa, Sorvisto kiteyttää.