Raahen kaupungin kriisirahoitus mikroyrityksille heti jakoon

Raahen kaupunki tukee kriisirahoituksella paikallisia yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamasta akuutista kassakriisistä.

Kriisirahoituksen tavoitteena on auttaa raahelaisia yrityksiä nousemaan jaloilleen pandemian aiheuttaman, yhteiskuntaa laajalti koskevan lamaannuksen jälkeen.

Raahen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan otettavaksi käyttöön Raahen seudun kehityksen ja Raahepolis Oy:n valmisteleman lainamuotoisen kriisirahoitusmallin, jossa Raahen kaupunki ohjaa lainarahoitusta korona-pandemian aiheuttamista talousvaikeuksista kärsiville mikroyrityksille eli 1-3 henkilöä työllistäville raahelaisille yrityksille.

Yhtä yrittäjää tai yritystä kohti voidaan myöntää yksi 2 000 euron laina kuukaudessa ja yhteensä enintään 6 000 euroa. Jokaisesta 2 000 lainasta tehdään oma velkakirja. Takaisinmaksuaika on vuosi, jokaisen velkakirjan allekirjoittamisesta lukien. Lainasta perutaan kiinteä kahden prosentin vuotuinen korko.

Kriisirahoituksen ehtona on, että yrityksen rekisteröity kotipaikka on Raahe ja yritys toimii Raahen talousalueella. Yritys työllistäjää yrittäjän lisäksi enintään kaksi henkilöä, ja yrityksellä on koronatilanteen aiheuttama akuutti kassakriisi. Yrityksellä ei saa olla erääntyneitä verovelkoja ennen vuoden 2020 alkua.