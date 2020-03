Paikallisten nuorten murheet lisääntyneet koronan myötä - Jelppiverkolle kerrotaan omista huolista ja läheisiin kohdistuvasta huolesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Paikallisten nuorten huolet ja murheet ovat lisääntyneet koronan myötä. Alueen nuoret löysivät kuitenkin heitä auttavan Jelppiverkon etänä nyt hyvin, kun viime viikon aikana jouduttiin koronaviruksen takia lopettamaan ryhmätoiminta ja kasvokkain tapaamiset. Etsivät nuorisotyöntekijät ja yksilövalmentajat tekevät työtään nyt ruutujen takaa ja puhelimessa.

Konkreettiset huolenaiheet ovat nuorten kanssa usein esillä. Koronavirus ja kasvokkain tapaamisten puuttuminen on lisännyt nuorten murheita, kun monella työharjoittelut keskeytyneet ja opiskelut vaikeutuneet. Haapaveden etsivä Taina Kaarela kertoo, että yhteydenottojen määrä on ollut nousussa ja keskustelut ovat pidentyneet.

– Toimeentulo on yksi asia, josta nuorten kanssa on nyt paljon keskusteltu. Huolta on herättänyt myös yksinäisyys ja huoli omaisten ja läheisten tilanteesta.

Oli nuorella mikä tahansa askarruttava asia, niin Jelppiverkkoon voi ottaa yhteyttä.

– Me etsimme vastaukset, jollei niitä ole valmiina. Ohjaamme myös sellaisiin palveluihin, mitä nuori kulloinkin on tarvitsemassa.

Kun eletään korona-aikaa, puhutaan tietysti myös itse taudista. Siitä halutaan ja etsitään luotettavaa tietoa.

Jelppiverkon työntekijät eivät ole viranomaisia. Asioita viedään eteenpäin yhteistyössä nuoren kanssa. Taina Kaarlela huomauttaa, että kaikki yhteydenpito ja tuki on nuorelle vapaaehtoista.

Yhteyttä Jelppiverkoon voi ottaa kuka tahansa 15-28-vuotias nuori.

– Uusien nuorten yhteydenotot ovat tervetulleita. Kenenkään ei kannata jäädä tässä tilanteessa yksin, vaan on hyvä ottaa rohkeasti kontaktia.

Jelppiverkolla on omat nettisivunsa, josta löytyvät myös työntekijöiden yhteystiedot.

– Jos joku on kaverista huolissaan ja haluaa meidän auttavan, sekin onnistuu. Meillä on nettisivullamme lomake, jonka avulla avunpyynnön voi tehdä myös kaverin puolesta. Siinä tapauksessa toivoisimme kuitenkin, että kaverilla olisi etukäteen tieto yhteydenotostamme.

Uudeksi yhteydenpitovälineeksi saatiin viime viikolla pelaajien suosima Discord-palvelun keskustelualusta. Sekin on löytänyt jo hyvin käyttäjänsä.

– Käymme luottamuksellisia keskusteluja. Discordissa on mahdollista osallistua rupatteluun anonyymistikin. Siellä meillä on siellä päivystämässä aina kaksi työntekijää kolmen tunnin ajan iltapäivisin.

Merkittävimpinä yhteydenpitovälineinä nuorilla ovat kuitenkin edelleen puhelut ja viestit. Niihin käytetään esimerkiksi WhatsAppia, osa taasen haluaa mesettää. Jelppiverkko palvelee nuoria myös Instagramilla ja Snapchatillä.

– Nuoret ovat hyvin kartalla siitä, miten erilaiset viestintävälineet toimivat, Kaarlela huomauttaa.

Keskusteluissa nuorten kanssa on yleisesti jo aiemmin puhuttanut yksinäisyys.

– Yleisessä keskustelussa Discordissa jutellaan tavallisesti niitä näitä. Kahden kesken puhutaan sitten luottamuksellisia asioita ja mennään niihin syvällisemmin.

Tavallisimmin työntekijät tavoittaa arkisin päiväsaikaan. Päivystyksen laajentamista on kuitenkin nyt mietitty uudessa tilanteessa.

Jelppiverkon työntekijöiden avulla nuori voi miettiä tulevaisuuden suunnitelmia, löytää sopivan harrastuksen, täyttää virallisia papereita ja hakemuksia, saa apua virastoasiointiin, voi osallistua erilaisiin ryhmiin tai ihan vaan jutella arjen kuvioista