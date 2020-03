Leader-rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle ja Pyhännälle: Ratoja kuntoapinoille ja maastopyöräilijöille, kohennusta ampumaradalle ja uusi pesäpallokuuluttamo

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskipiste-Leader ry:n hallitus esittää vuoden toisessa kokouksessa tukea kuudelle kehittämishankkeelle ja viidelle yritykselle. Tukea saavat muun muassa kuntoapina-, maastopyörä- ja ampumaradat Haapavedellä.

Viranomaispäätöksen avustuksista tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Keskipiste-Leaderin saama lähes 1,5 miljoonan euron lisärahoitus on käytettävissä vuonna 2020. Yrityksiä ja yhdistyksiä innostetaan nyt hakemaan Leader-rahoitusta erilaisiin investointeihin ja kehittämishankkeisiin.

Haapaveden Urheilijoille esitetään vajaan 21 000 euron rahoitusta Lumimaan kuntoapinaradan rakentamiseen. Kuntoapinarata on monimuotoinen liikuntapaikka, jossa voi harjoitella niin kuntoilijat kuin kilpaurheilua harrastavat. Radalle rakennetaan muun muassa kuntoportaat, tasapainopuomit, muureja, ryömintäputkia ja labyrinttiesteet. Lähialueella ei vastaavia ratoja ole.

Haapaveden Aakonvuoren XCO-radalle esitetään lähes 18 000 euron rahoitusta. Maastopyöräilyä varten rakennettava rata parantaa Aakonvuoren alueen harrastus- sekä urheilumahdollisuuksia ja matkailupalveluja. Korkatti Trail Run -tapahtuman oheen suunnitellaan maastopyöräilykilpailua.

Haapaveden Riistanhoitoyhdistys on saamassa runsaat 96 000 euroa Korkatin ampumaurheilukeskuksen parantamiseen. Rahalla uudistetaan rakennuskantaa sekä parannetaan turvallisuutta ja meluntorjuntaa. Vuosien 2019 ja 2020 aikana ratoja on kunnostettu Leader-hankkeella ja tätä työtä on tarkoitus jatkaa uudella hankkeella.

Kärsämäen Katajalle esitetään noin 18 000 euroa urheilualueen kuuluttamorakennuksen sekä tulostaulun päivittämiseen. Hankkeessa rakennetaan Kärsämäen pesäpallokentän yhteyteen kuuluttamorakennus, johon tulee lisäksi varastotilaa välineiden säilyttämiselle. Lisäksi hankitaan siirrettävä sähköinen tulostaulu ja kuulutuslaitteisto.

Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry:lle esitetään noin 27 000 euron rahoitusta Pyhännän keskustaajamaan rakennettavaa liikennepuistoa varten.