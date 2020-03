Rautakauppias Reinikainen laajensi LVI-asennuksiin – Ilmeisen ainutlaatuista ainakin K-Rautaketjussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

T&T Reinikainen Oy avasi helmikuun lopulla Nivalassa, Haapajärvellä ja Reisjärvellä rautakaupoissaan kattavan LVI-palvelun, joka työllistää jo seitsemän henkilöä. Toimintaa on koko Kalajokilaakson alueella.

– Tietääkseni tässä laajuudessa ei vastaavaa ole muissa K-Raudoissa Suomessa, kauppias Topias Reinikainen sanoo.

Näinkin laaja asennustoiminta lähti siitä, kun yritys osti kesällä 2018 Reisjärven Vesi ja Lämpö Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä K-raudan palvelukseen siirtyi yrittäjä Torsti Parkkila, kolme asentajaa sekä yrityksen kalusto, jotka liikkuvat koko mainitulla alueella.

– Konseptoimme palvelun uusiksi. Kysyntää on ollut. Muutamien isompien asennustyömaiden lisäksi maalämpö- ja ilmalämpöpumppuasennuksia toistaiseksi riittää aivan mukavasti, Reinikainen kertoo.

Uuden konseptin perusajatus on se, että asiakkaille voidaan tarjota valmiita ratkaisuja rakentamiseen ja remontoimiseen.

– Rakentamiseen ja talotekniikkaan liittyvät tuotteet olivat jo aiemmin osa tuotevalikoimaamme. Tarvikkeiden ja osien myynnin lisäksi pystymme nyt tarjoamaan mukaan asentajan asiakkaan pienempiin ja isompiinkin tarpeisiin.

Luotettava ja osaava asentajatiimi ovat Reinikaisen mukaan osa palvelua, jota nykyaikaiselta rautakaupalta odotetaan.

– Asiakas ei enää halua etsiä erikseen asentajia. Ostaessaan esimerkiksi WC-pöntön, asentaja lähtee asentamaan sen ja ottaa samalla vanhan mukaan. Näin asiakas säästyy myös vanhan pöntön hävittämiseltä, Reinikainen avaa kokonaisuutta.

Yksittäinen tuote, jolle on jo jonkin aikaa ollut iso kysyntä LVI-puolella, ovat ilmalämpöpumput.

– Luultavasti hellekesät ovat nostaneet niiden kysynnän huippuunsa. Niitä menee todella paljon ja meillä on asentaja, joka keskittyy pelkästään niiden asentamiseen. Ilmalämpöpumppu on hyvä lisä myös suoralla sähköllä lämpiävään taloon, koska se alentaa sähkölaskua.

Täydet LVI-palvelut ovat rautakaupalle luonteva lisä, jolle on kysyntää ja vahva tuki myös ketjun kautta.

– Vaikka alalla on jo alueella kilpailua, meidän valttimme on palvelu. Kaupassa on aina asiantuntijoita, joilta saa neuvoja. Asiakkaan on helppo hallita kokonaisuutta, kun tarjoamme rakenneratkaisujen ja pintamateriaalien jatkoksi myös LVI-tuotteet ja -asennukset. Asiakkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä moneen paikkaan, koska pystymme hoitamaan kaiken meidän kauttamme, Reinikainen toteaa.