Ylivieskan tase 10,9 miljoonaa euroa miinuksella, myös yt-menettelyn aloittaminen mietinnässä – Kaupunginhallitus on maanantaina isojen talouskysymysten äärellä

Ylivieskan kaupunginhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan kaupungin vaikeaa taloudellista tilannetta. Kokouksen asialistalla on viime vuoden heikko tilinpäätös sekä yhteistoimintamenettelyn aloittamisen tarpeen arviointi.

Ylivieskan viime vuoden tilinpäätöksen alijäämä oli 5,4 miljoonaa euroa, joka painaa kaupungin taseen alijäämän peräti 10,9 miljoonaan euroon. Alijäämä tulee kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna kaupungin talous on edelleen heikentynyt vuoteen 2018 verrattuna.

Viime vuoden tilinpäätöksen bruttoinvestointien kokonaismäärä oli ennätykselliset 20,2 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Taanilan ja Kaisaniemen koulujen rakentamisen aloitus sekä liikennealueiden rakentaminen. Lisäksi investointeihin kuuluivat Simonpuiston päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen aloittaminen, uusi valmistuskeittiö ja terveyskeskuslaajennus. Kaupungin taloustilannetta rasitti myös se, että peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan tulos oli Ylivieskan kohdalla 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen verrattuna vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon. Myös erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 1,3 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Kaupungin taseessa korollisen lainan määrä oli vuoden lopussa 109 miljoonaa euroa eli 7 174 euroa asukasta kohti. Lainamäärä kasvoi edellisvuodesta lähes 26 miljoonaa euroa. Ylivieskan kaupunkikonsernin vuosikate oli 2,4 miljoonaa euroa positiivinen.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla on myös yt-menettelyn aloittamisen tarpeen arviointi. Taustalla on kaupungin heikentynyt taloudellinen tilanne, jota koronavirustilanne vaikeuttaa entisestään. Koronaviruksen vuoksi kaupungin toimipisteitä on jouduttu sulkemaan ja usean henkilön työtehtävät ovat tilapäisesti vähentyneet merkittävästi tai loppuneet kokonaan. Tilanne vaikuttaa haitallisesti myös kaupungin verotuloihin. Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto antaa asiasta esityksensä kokouksessa.