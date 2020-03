Koronavirus hallitsi uutisia, mutta Ylivieskan kärkikolmiotkin kiinnostivat – Jos jotain meni ohi, niin täältä löytyy kooste Kalajokilaakson viikon luetuimmista verkkojutuista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maaliskuu lähestyy loppuaan hyvin poikkeuksellisissa merkeissä. Koronavirus, poikkeusolot ja sen vaikutukset ovat sävyttäneet Kalajokilaakson uutisointia, mikä on näkynyt myös lukijamäärissä. Viikon luetuin juttu Kalajokilaakson verkossa, kertoi alueen ensimmäisestä koronavirustartunnasta: Nivalassa päiväkoti suljetaan koronavirustartunnan vuoksi: Altistuneita on kymmeniä – Kyseessä on ensimmäinen koronavirustartunta peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella.

Myös nämä saman aihepiirin jutut saivat paljon lukijoita:

Kallion pandemiaosasto tulisi Ylivieskaan 30-paikkaisena - Infektiolääkäri Arto Nieminen: "Sairastunutta tai altistunutta ei saa syrjiä, heille pitää antaa psyykkistä tukea" - Kalliolla hyvät valmiudet hoitaa sairastuneita

Ylivieskalaisten Seija ja Markku Mattilan uskomaton reissu Espanjaan – Karanteenissa neljän seinän sisällä Aurinkorannikolla

Hamstraus tyhjensi myös Ylivieskan hypermarketien hyllyjä, "Ilmiö tuli puskista" - Tavaroiden saatavuus alkoi palautua heti maanantaina

Ylivieska sulkee kaksi päiväkotia ja leikkikerhotoiminnan – Lapsia siirretään Joukahaisen päiväkotiin

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toki lukijoita kiinnostivat viikon mittaan myös pienemmän mittaluokan uutiset, kuten paikalliset liikennejärjestelyt. Ylivieskan keskustan uudet kärkikolmiot olivat viikon toiseksi luetuin verkkojuttumme: Liikennejärjestelyt muuttuvat Shellin risteyksessä Ylivieskassa – Valtakatu on jatkossa koko matkalta etuajo-oikeutettu, jos liikennevalot eivät ole toiminnassa.

Myös nämä jutut keräsivät runsaasti lukijoita:

Ylivieskassa juovuksissa ajaneen henkilöauto pyörähti katolleen törmäyksen jälkeen – Puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat

Henkilöautot linja-autoparkissa Ylivieskan asemalla

Poliisi lopetti kaksi villikoiraa Ylivieskassa – Molemmat koirat olivat loukkaantuneita

Ylivieska aloittaa iäkkäiden asiointipalvelun – Vanhusneuvoston järjestämä työntekijä käy tarvittaessa ruokaostoksilla ja apteekissa