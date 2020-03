Suomessa ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa, että Suomessa on tapahtunut ensimmäinen koronavirustartunnan aiheuttama kuolema. Hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on menehtynyt 20. maaliskuuta koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin.

– Suomen ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton. Vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus, THL kommentoi.