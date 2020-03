Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maanantai (16.3.2020) oli täynnä toiveikkuutta. Risto Östberg oli yhdessä rouvansa Helena Östbergin kanssa viimeistelemässä Tillarigallerian uutta näyttelyä. Näyttely ennätti olla auki vain maanantain ja tiistain, kunnes valtion tiukat koronaviruksen vastaiset toimet sulkivat gallerian ainakin kuukaudeksi.

Tämä haastattelu on tehty ennen kuin näin järeistä toimista oli tietoa, ja tämä juttu alkakoon suorastaan hirtehisesti niissä merkeissä:

– Metsään on mennyt aika usein nämä minun hommat, tokaisee Risto Östberg taidenäyttelynsä avajaisissa Tillarigalleriassa.

Ja niinhän nuo näkyvät menneen. Tillarissa on esillä Östbergin öljyväritöitä noin 30 vuoden ajalta, ja niistä suurimmassa osassa on kuvattuna maisema, suomalainen luonto tai sen eläimet.

Risto Östberg teki elämäntyönsä kirjapainoalalla, josta hän on nyt ollut eläkkeellä kymmenkunta vuotta. Maalaus on ollut hänelle rakas harrastus, ja se on viime aikoina saanut uutta vauhtia.

Pielinen elokuussa, Emä ja vasa, Ruskaa Ullavanjärvellä ja Polku rantaan. Risto Puolimatka

Viime syksyyn asti taiteilija vietti hiljaiseloa viisi vuotta. Pensseli ei kulkenut, paloa ei ollut.

– Sittenhän minä keksin, että panen narun kaulaan ja vuokraan itselleni näyttelytilan, kuvaa taiteilija sitä, että pakko inspiroi.

Hän kysyi vuokralle juuri Tillarigalleriaa, jossa hän piti ensimmäisenkin näyttelynsä 18 vuotta sitten. Nyt avatussa näyttelyssä on esillä kaksi työtä, jotka olivat ensimmäisessäkin eli Pöllö ja Kevään valoa Heikintalossa. Sitten hän viimeisteli kesken olleet työt ja maalasi neljä uutta, jotka kaikki ovat näytillä Tillarissa.

– Kyllähän tämä on niin kuin kotiin tulisi, sanoo avajaisissa mukana ollut puoliso Helena Östberg.

– Erinomainen paikka, sillä lailla niin kuin sopiva, taiteilija itse jatkaa.

Östberg tekee työnsä valokuvien pohjalta. Ei vain niin, että jonkun maalauksen pohjana on valokuva vaan nimenomaan yhden työn pohjana voi olla useita valokuvia.

– Se on kuin legoista tekisi, vähän niin kuin risusavotta.

Kevään valoa Heikintalossa olivat Tillarissa myös 18 vuotta sitten. Risto Puolimatka

Taiteilija liikkuu avajaisissa töidensä edessä ja kommentoi niitä. Kaurapellon karhusta hän sanoo, että ”sieltä se tulee ja riipii”. Yksinäinen latu on maisema Alavieskasta ja sillä tavalla rakas, että se on ripustettu oman sängyn päähän.

– Veikkaisin, että Ounasjoki-varresta voisi löytyä joku tuommonen maisema, hän luonnehtii Kesäyötä.

Toisveden rantaa -niminen työ on järvimaisema Virroilta. Toisveden suurin syvyys on yli 80 metriä.

– Se on mukava järvi, siinä ei ota kädet pohjaan, taiteilija sanoo.

– Siellä oli ihanaa, satakieli lauloi, rouva jatkaa.

Työ nimeltään Ilves pohjautuu Äkäsjoen rantamaisemaan, johon on sitten maalattu myös ilves. Sen malli on haettu Ranuan eläinpuistosta.

Pöllö. Risto Puolimatka

Tarve maalaamiseen lähti aikoinaan sisältä.

– Jotenkin se vain tuntui, että pitää ruveta maalaamaan.

Kaikki alkoi öljyvärikurssista, jonka opettaja oli kannustava: tämä oli sanonut, että ”tässä työssä on kyllä jotakin”. Aiheet luonnossa viihtyvä mies sai – no, kuin luonnostaan.

– Moniin asioihin voi kyllästyä, mutta kun katsoo ikkunasta ulos, niin siellähän näkyy maisema. Kodin ikkunasta, auton akkunasta. Jos lähtee luontoon lenkille, niin siellähän se on, hän perustelee työnsä aiheita.

Esimerkiksi Pielinen elokuussa eli maisema Kolilta saattaa tuntua tutulta. Östberg huomasi vasta myöhemmin työnsä tehtyään, että sama maisema näkyy monessa postikortissa eli muutkin olivat huomanneet samasta paikasta, että tästähän tulee hyvä.

– Siinä on käynyt Järnefelt ja moni muu, Östberg sanoo.

Tillarissa on esillä 26 öljyvärityötä, mutta ne jäävät nyt suurelta yleisöltä näkemättä. Nähdäänkö työt joskus myöhemmin, selviää vasta hamassa tulevaisuudessa, sillä galleria on varattu loppuvuodeksi, eikä tällä haavaa kukaan pysty sanomaan, milloin se avaa jälleen ovensa.

Latu Alavieskassa on normaalisti taiteilijan oman sängyn päässä. Risto Puolimatka

Risto Östberg tuntee vetoa maisemiin, koska ne ovat aina näkyvillä. Risto Puolimatka