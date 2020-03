Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Laiskuus ja mielikuvitus, nostaa fysioterapeutti Maria Högnäs Kaitajärvi esiin kaksi ääripäätä määrittämään kuntoilemisen rajoja.

Laiska löytää aina jonkun syyn laistaa kuntoilua – aktiivilla taas vain mielikuvitus on rajana, kun hän löytää tapoja pitää kunnostaan huolta.

Elettiin sitten normiarjessa tai poikkeustilassa kuten nyt.

Vaikka ihmisten liikkumista nyt rajoitetaan, lenkillä on lupa edelleen käydä. Ulkoliikunnan harrastajalla ei ole suurta ongelmaa nykytilanteessa verrattuna normiarkeen.

Kävely ja lenkkeily parantaa kestävyyttä, kehittää sydäntä ja verenkiertoa.

– Ulkona voi, pitää ja kannattaa liikkua. Varsinkin kun kelit ovat keväisen hyvät, kannattaa nauttia luonnosta. Metsäpoluilla löytyy haastetta myös tasapainolle, portaissa saa luontaista vastusta, Högnäs Kaitajärvi sanoo.

Monien kuntoratojen yhteyteen on rakennettu myös erilaisia ”ulkosaleja”, joista löytyviä välineitä kannattaa hyödyntää.

Sairaana ei tietenkään pidä liikkua. Ei nyt, eikä milloinkaan.

– Maalaisjärkeä kannattaa tässäkin käyttää. Pitää tunnistaa oma tilansa ja kuunnella kehoaan.

Mitä tehdä, jos kuntoilumuodoista vain joukkuepelit ja muu ryhmäliikunta kiinnostavat?

– Se on nyt hankalampi tapaus. On vaarana, että laiskuus iskee, kun vertaistuki ja säännölliset vuorot puuttuvat. Sohva kutsuu herkemmin, kun viikottainen sählyvuoro on peruttu, Hognäs Kaitajärvi myöntää.

Kokkolalaisella OMT-Klinikalla fysioterapeuttina työskentelevä Högnäs Kaitajärvi tunnistaa ongelman, sillä hän toimii oman työnsä ohella joukkuelajien valmennuksessa. Hognäs Kaitajärvi vastaa IK Myranin naisten jalkapallojoukkueen fysiikkavalmennuksesta.

– Kun joukkuelajit ovat toistaiseksi tauolla, tilalle pitää miettiä uusia rutiineja ja lajeja myös liikkumiseen. Kotonakin voi ottaa aamu- tai iltasuihkun alle ensin hikoilua liikkumalla. Jos on kotona etätöissä, ennen kahvitaukoa voi ottaa taukojumpan, Hognäs Kaitajärvi vinkkaa.

Ylipäätään rutiineista on hyötyä kaikessa normiarkeen liittyvässä toiminnassa. – Keho ja mieli tykkäävät rutiineista, Högnäs Kaitajärvi lisää.

Mikä kuntoiluneuvoksi ikäihmisille, joita poikkeustilassa ohjeistetaan pysymään sisätiloissa?

– UKK-instituutti suosittelee ikäihmisille kaksi kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua, joka tietysti on tarpeen kaikille iästä riippumatta. Jos joudutaan olemaan paljon sisällä, ns. hyötyliikunnan osuus vähenee. Korvaavina toimintoina voi tällöin ajatella esimerkiksi siivoamista, joka vaatii erilaisia liikeratoja, huonekalujen siirtäminen tuo lisävastusta.

Voimaharjoittelu onnistuu myös kotioloissa, eikä välttämättä vaadi lähtöä kuntosalille.

– Lopulta aika monelta löytyy erilaisia pieniä käsipainoja, kahvakuulia tai muita apuvälineitä, joilla saa liikkeisiin vastusta. Kuminauha on erinomainen ylä- ja alavartalolle. Jos välineitä ei ole, niitä voi tehdä itse: esimerkiksi juomapullon voi täyttää vedellä tai hiekalla. Ja oman kehon painollakin pääsee jo pitkälle, Högnäs Kaitajärvi neuvoo.

Voimaharjoittelussa on olennaista, että se on lyhytkestoisempaa ja mukana on lihaksille vastusta. Kun tehdään harjoitteita, niitä tehdään 10–12 toiston sarjoissa.

– Voimaharjoitteluun kannattaa yhdistää tasapainoa kehittävää harjoittelua.

Kuinka usein ikäihmisten kannattaa lihaskuntoaan harjoitella?

– Suositus on siis kaksi kertaa viikossa, mutta ei ole vaarallista tehdä liikaa. Ikäihmisillä keho huolehtii vielä herkemmin palautumisesta. Yleensä itse huomaa, milloin liika on liikaa. Tässäkin asiassa kannattaa kuunnella kehoa.

Högnäs Kaitajärvi muistuttaa lopuksi, ettei kuntoilusta pidä ottaa paineita.

– Sen pitää olla hauskaa. Voi laittaa musiikin tai television päälle ja kuntoilla samalla, jos se on siten miellyttävämpää. Kuukausi on pitkä aika olla sisätiloissa, joten liikuntaankin tarvitaan vaihtelua.

Ohjelmaan kannatta siis ottaa sekä kestävyyttä kohentavaa lenkkeilyä että lihaskuntotreeniä erilaisilla liikkeillä.

– Vaikka tulosta ei näe heti, kannattaa tarttua hetkeen ja siihen nautintoon, jonka liikunta tuo. Kun tänä aikana ulkomaailman uutiset saattavat masentaa, kuntoilusta tuleva fyysinen ja henkinen hyvänolontunne piristää, Högnäs Kaitajärvi päättää.