"Eipä tuo hääviä ollut Kanariallakaan enää sunnuntain jälkeen" – Koronavirus ja Ylivieskan liikennejärjestelyt olivat viikon puheenaiheita Kalajaskan facebookissa, somekommentteja löytyy täältä

Tämän viikon pääaihe on ollut luonnollisesti koronavirus ja sen aiheuttamat poikkeusolot rajoituksineen. Lisäksi huolta aiheutti peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettu ensimmäinen koronavirustartunta, jonka vuoksi Nivalassa suljettiin varotoimenpiteenä päiväkoti. Aiheista on kirjoitettu paljon ja Kalajaskan facebookin jakoja on kommentoitu muun muassa seuraavasti:

– Eipä tuo hääviä ollut Kanariallakaan enää sunnuntain jälkeen.

– Tilat ovat kiinni, mutta ainakin Ylivieskassa nuorisotyötä tehdään täysillä netissä.

– Poikkeuslaki on laki, joka syrjäyttää oikeusjärjestyksen yleisiä periaatteita tai puuttuu kansalaisten perusoikeuksiin, kuten tasa-arvoisuuteen lain edessä. Suomessa eduskunta säätää poikkeuslain perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Poikkeuslait otetaan käyttöön kriisioloissa tai sen uhatessa vakavasti yhteiskuntaa ja sen toimivuutta.

– Ei näköjään toimi vielä 14 vuorokauden karanteeni ulkomailta tuleville.

– Typerää tuomita, kun ei tiedä. Tuo ohjeistushan muuttui vasta äskettäin. Päiväkoti on suljettu varotoimenpiteenä, ei siksi että siellä olisi tartunta.

Lisäksi Kalajaskan facebookissa herättivät kommentointia Ylivieskan keskustan Valtakadun liikennejärjestelyt. Päivärinnankadulle ja Torikadulle tulivat kärkikolmiot Shellin risteykseen. Jatkossa Valtakatu on koko matkalta etuajo-oikeutettu silloin, kun liikennevalot eivät ole toiminnassa. Tätä kommentoitiin muun muassa näin:

– Vihdoinkin järki käteen tässä risteyksessä. On aivan luonnollista että Valtakatu on kaupungin pääväylä ja sivuilta tullaan kolmion takaa.

– Ylivieskan taajama on liian pieni liikennevaloille. Liikenne huomattavasti joustavampaa kiertoliittymillä.

– Tämä päätös haittaa jo Shellin ja Rosen grillin toimintaa. Ko. liikkeistä siirtyminen Valtakadulle käy erittäin vaikeaksi, kun Savontiellä on ympyrä ja toisessa suunnassa valo-ohjattu risteys.

– Mahtavaa, onhan tuota odotettu. Vielä on paljon risteyksiä jäljellä, jotka kaipailee samaa.

– Kaikki tasa-arvoiset pitäis kieltää.

– Hienoa, Ylivieska onkin ollut tasa-arvoisten risteyksien luvattu kaupunni.

– Kenelläkään siinä risteyksessä ei ole etuajo-oikeutta, vaan väistämisvelvollisuus.

– Eikö? Toivottavasti multa ei mene korttia tämän toteamuksen myötä.

– Etuajo-oikeus on vain siellä, missä se on liikennemerkillä annettu. Tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevalla ei ole etuajo-oikeutta, vaan vasemmalta tulevalla on väistämisvelvollisuus.

– Kehtaankohan edes kysyä, mutta eikö kyse ole samasta asiasta?

– Käytännössä sama, mutta lain mukaan eri asia.

– No, sitä vähän ajattelinkin! Mietin, olenko onnistunut ajamaan autoa 38 vuotta tietämättä tuota.