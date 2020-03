Pakinoitsija P. Veitsi katsoo poikkeusoloja positiivisen kautta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poikkeuslaki on nyt tosiasia. Voisiko koko valtakuntaa koettelevan ajanjakson hyödyntää ajattelemalla sen positiivisiakin puolia? Ehkäpä nyt on aikaa pysähtyä miettimään, mikä tässä elämässä on oikeasti tärkeää. Arjen tohinan, työn ja harrastusten suorittamisen sijaan nyt voi vähän rauhoittua. Olla ihan vaan kotona, perheen ja läheisten kanssa. Ottaa ehkä se vuosia sitten aloitettu sukankudin esiin, korjata pari vuotta repsottanut kaapinovi tai tehdä perusteellisempi siivous, jota on aina vain siirretty kiireisiin vedoten.

Koululaisille koulujen sulkeminen on iso muutos. Senkin voi kääntää positiiviseksi asiaksi. Nyt kun kaverien tapaaminen on vähäisempää, voi oppia tuntemaan omasta perheestä hyviä puolia, jotka ovat tohinassa unohtuneet. Se ärsyttävä pikkusisko tai isovelikin voi olla ihan mukava kaveri. Kun liikkumista on rajoitettu, voi jatkuvan kännykän räpläämisen sijaan käyttää myös ruosteessa ollutta mielikuvitustaan.

Kun yleiset liikuntapaikat on suljettu, ihan tavallinen kävelylenkki on hyvää ja halpaa liikuntaa. Katukuvassa on näkynyt paljon ihmisiä, pariskuntia ja koko perheitäkin haukkaamassa raitista ilmaa. Omien jalkojen liikuttelu on terveellisempää kuin jalkapallon tai jormuloiden tuijottaminen. Lähiluonnosta voi löytyä paljon mielenkiintoista, uusia nuotiopaikkoja ja kauniita kevätmaisemia.

Tämä kansa on selvinnyt kovemmistakin koettelemuksista. Talvisotaan vertaaminen on ehkä vähän kohtuutonta, mutta vastaavaa yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä nyt kaivataan. Toisista huolehtiminen ja itsekeskeisyyden unohtaminen avaa silmiä.

Monelle pienyrittäjälle ajat ovat kovia. Vielä entistäkin tärkeämpää olisi pyrkiä tukemaan heidän pärjäämistään vaikean ajan yli. Kun liikkumista on suositeltu vähennettävän, nettiostoksia voi tehdä paikallisilta yrittäjiltäkin, eikä tilata romua suoraan Kiinasta.

Netti on täynnä erilaisia pilailuja koronaviruksen torjunnasta, vessapaperin hamstraamisesta ja muusta. Huumori on osa selviytymistä, mutta aivan kaikilta osin irvailu ei täytä enää huumorin tunnusmerkkejä. Joillekin viruksen aiheuttama tuska on todellisuutta, eikä sitä lievitetä vitsailemalla. Yhteisön tuki on tärkeämpää. Tunne siitä, että joku välittää, auttaa paljon enemmän.

Yksi selvä voittaja pandemian raivotessa on. Luonto kiittää, kun lentokoneet pysyvät maassa ja risteilyalukset satamissa. Kevät etenee samaan tapaan kuin ennenkin. Ehkä meillä on nyt enemmän aikaa seurata luonnon heräämistä kevääseen. Se antaa toivoa. Kyllä tästäkin selvitään.