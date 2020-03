Ylivieskan hammashoitolassa jonotettiin jo ennen koronasulkua kuukausia kiireettömiin hoitoihin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kiireetön hammashoito jäi tauolle viime torstaista lähtien aina 13. huhtikuuta saakka. Tauon aikana Kallion suun terveydenhuollossa hoidetaan vain päivystysasiakkaat. Oikomishoidot jatkuvat osittain. Kallion hammashoidosta ollaan yhteydessä asiakkaisiin, joilla on kiireetön aika varattuna tauon ajalle.

Ylivieskassa suuhygienisteille oltiin ennen tätä saamassa uusia aikoja vasta toukokuun lopulle. Jonotusaika oli kolme kuukautta. Kallion suuhygienistitilanne vaikuttaa välillisesti myös siihen, miten saadaan aikoja peruspalvelukuntayhtymän hammaslääkäreille. Näiden kiireettömän hoidon ajat olivat vielä vähän kauempana, reilun kolmen kuukauden päässä. Ennen koronatilannetta suunterveydenhoidossa Kalliossa kyettiin antamaan kiireetön hoito hoitotakuun puitteissa. Hoitotakuuaika on kuusi kuukautta.

Ylihammaslääkäri Sakari Mustakallio ja osastonhoitaja, suuhygienistin työtä tehnyt Ritva Korpi-Tassi toivovat, että loppukesästä tilanteeseen saataisiin korjausta. Kun Ylivieskan terveyskeskuksen laajennus valmistuu kesäksi ja huoneita saadaan lisää, olisi mahdollista lisätä suuhygienistien määrää. Ylivieskassa on nykyisellään kolme suuhygienistia, kun koko Kalliossa kaikkiaan seitsemän.

– Jos Ylivieskaan saataisiin neljäs suuhygienisti, se parantaisi tietysti pääsyä suuhygienisteille hoitoon. Se taasen tulisi välillisesti parantamaan pääsyä hammaslääkärille kiireettömään hoitoon, Mustakallio kuvailee.

Vajausta suuhygienistien määrässä Ylivieskassa on ollut neljän, viiden vuoden ajan. Tarve lisätä suuhygienistin määrää on kasvanut vähitellen, koska väestö on ikääntynyt entistä enemmän hampaallisena. Sen myötä pääsy hammaslääkärille alkoi ruuhkautua. Sen vuoksi sitten alettiin uudistaa työnjako siten, että osa hammaslääkärien toimenpiteistä siirrettiin suuhygienisteille. Näille tuli muun muassa koululuokkien suun terveystarkastuksia sekä oikomistoimenpiteitä.

– Kun ihmiset elävät yhä pitempään omat hampaat suussa, tarve iensairauksien ennaltaehkäisylle ja hoidolle kasvaa jatkuvasti. Sitä työtä suuhygienisti tekee, Korpi-Tassi kuvailee.

Hammaslääkärien vakansseja Kalliolla on ylihammaslääkärin viran lisäksi käytännön työtä varten 17,5. Niiden täyttöaste on hyvä. Sijaistarvetta täyttämään on saatu rekrytoitua pätevöitymisvaiheessa olevia hammaslääkäreitä, joiden on velvoitteena palvella kuusi kuukautta terveyskeskuksessa. Vakituisilla hammaslääkäreillä voi esimerkiksi olla opintoihin liittyviä vapaita.

– Ylivieskaan suuhygienisteja on saatu myös sijaisuuksiin, kun kyse on pitempiaikaisesta sijaisuudesta esimerkiksi äitiyslomalle tai hoitovapaalle. Osa-aikaisuuksiin on vaikea saada tilapäistyövoimaa, osastonhoitaja Ritva Korpi-Tassi kertoo.

Kiireellisissä tapauksissa hammaslääkärille pääsee Kalliossa arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Iltasin ja viikonloppuisin Kallion kiireellisten tapausten päivystys on Kokkolan keskussairaalassa, yöaikaan OYS:issa.