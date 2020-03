Pääkirjoitus: Omavaraisuus uuteen arvoon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

23.3.2020

Ei niin pahaa, ettei jotakin hyvääkin, sanoo puhkikulunut sanonta. Maailmaa uuteen järjestykseen runteleva pandemia muistuttaa konkreettisesti monista sellaisista elintärkeistä asioista, jotka ovat päässeet unohtumaan pitkään jatkuneen seesteisen ajan kuluessa. Ihmismieli on sikäli armelias, että se antaa luvan unohtaa ja tottua helppoon elämään.

Yksi konkreettisista muistutuksista on ymmärrys siitä, kuinka tärkeä on niiden tuotteiden kansallinen omavaraisuus, joita ilman emme tule toimeen. Niihin kuuluvat muun muassa peruselintarvikkeet, puhdas vesi ja energia.

Suomen elintarvikeomavaraisuus on vielä kohtuullisen korkea. Toisin on esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa, jossa oma tuotanto kattaa vain noin puolet kulutuksesta.

Ihmiset varautuvat sekä ymmärrettävästi että osin tarpeettomastikin paljon tavallista runsaammin varastoin, mikä on jo näkynyt elintarvikeketjussa. Ruokakauppojen hyllyillä on ajoittain ollut metritolkulla tyhjää tilaa. Tilanne on uusi ja yllättävä yltäkylläisyyteen tottuneelle kansakunnalle.

Ei ole mahdoton ajatus, että myös tavaroiden kulku maasta toiseen vaikeutuu vielä koronaviruksenkin aikana. Jokainen maa huolehtii ensisijaisesti oman kansansa nälän torjunnasta. Tuonnista riippuvaisimmat maat ovat ensimmäisinä vaikeuksissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliittisten päättäjien puheista on jo ennakoitavissa, että omavaraisuus saa jatkossa suuremman painoarvon kuin viime aikoina on saanut. Sen pitää näkyä kotimaisen maataloustuotannon aseman huomattavana parannuksena. Muita keinoja omavaraisuuden turvaamiseen ei ole, koska varmuusvarastoihin elintarvikkeita ei voi loputtomasti säilöä.

Varmasti pandemia vahvistaa myös sitä näkemystä, että yhteiskunnalle välttämättömät toiminnot on syytä pitää kansallisessa omistuksessa. Kaikilta osin se ei enää päde. Pahin esimerkki ovat sähköverkot, joilla rahastus on jo ylittänyt ymmärryksen.

Viime aikoina on puhuttu myös vesivarojen merkityksestä. Puhdas juomavesi on Suomessa kansallisaarre, jonka kruununjalokivet ovat täkäläisissä pohjavesissä. Vesi jos mikä on pidettävä kansallisessa hallinnassa.