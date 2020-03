Korpelan Voiman varatoimitusjohtajaksi huhtikuussa himankalainen Riitta A.Tilus – Tehtävässä niin kauan kuin uusi toimitusjohtaja löytyy

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan ja Lestijoki-lehden saamien tietojen mukaan Korpelan Voiman varatoimitusjohtajana toimii 19. huhtikuuta alkaen himankalainen Riitta A.Tilus, 70. Hän hoitaa kuntayhtymän toimitusjohtajan avointa virkaa siihen saakka kunnes uusi valittu toimitusjohtaja ottaa viran vastaan. Tilus on tällä hetkellä Korpelan Voiman hallituksen jäsen ja Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tilus on ollut muun muassa ollut Heinäveden kunnanjohtaja, josta jäi eläkkeelle vuonna 2017. Hän on ollut myös 31 vuotta Kannuksen kaupunginsihteerinä, josta hänet irtisanottiin vuonna 2002.

Korpelan Voima kuntayhtymän hallitus sopi jo 10.12.2019 toimitusjohtaja Tuula Loikkasen ja talousjohtaja Pia Ylitalon kanssa heidän työtehtäviensä päättämisestä. Tiedotteessa muun muassa sanottiin, että molemmat henkilöt nauttivat hallituksen täyttä luottamusta ja jatkavat työtään kuntayhtymän palveluksessa toistaiseksi.

Korpelan Voiman pääkonttori sijaitsee Kannuksessa.

