Lukijalta: Uuden yhteiskunnan portilla – Kriisi on myös mahdollisuus?

Tämän hetkinen epidemia tulee päättymään jossain vaiheessa, on sen kesto sitten muutaman kuukauden tai pitempään. Joka tapauksessa kriisi on mahdollisuus, ja niin on nytkin.

Turha kuluttaminen on pysähtynyt kuin seinään, ja ihmisillä on yhtäkkiä enemmän aikaa. Spontaani matkailu kiellettiin täysin.

Olisiko näistä keinoista ratkaisu myös taustalla yhä hiljalleen jylläävään ilmastonmuutokseen ja sen järkevään hillintään? Tosiasiahan on, että ilmastonmuutos on se ongelma, joka aiheuttaa tulevaisuudessa yhä rajumpia kriisejä. Ne voivat ilmentyä tuhoisina äärisääilmiöinä tai tällaisina nopeasti leviävinä epidemioina.

Nyt jo on havaittu, kuinka esimerkiksi Venetsiassa kanaalien vedet muuttuivat kirkkaiksi, ja delfiinejä ilmestyi valtavien turistimassojen häivyttyä saastuttamasta. Ja ihan taatusti saamme näillä toimenpiteillä globaalit vuoden 2020 hiilidioksidipäästöt väliaikaisesti laskuun, jota voimme ihmetellä myöhemmin. Lentoliikenne on lähes pysähdyksissä, ja muutenkin kaikki turha saastuttaminen on minimissään.

Jollain tasolla nykyisenkaltaiset poikkeustoimenpiteet pitäisi koko maapallon nimissä jatkaa epidemian jälkeenkin. Tiedän, että nykyiset poikkeustoimet, ja meidän ihmisten haavoittuvuus on tullut monelle järkytyksenä, mutta keskustelu tulevaisuudesta ja sen ennakoinnista on hyvä aloittaa nyt.

Samuli Heinonen

Ylivieska