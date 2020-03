Aili Dammertin Visiitti-kolumni: Käsidesipäivää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

aili.dammert@gmail.com

Koska joudumme pakosta viettämään aikaa pois toistemme käsidesiulottuvilta, on käytettävä nettiä ja hoidettava asioita etänä ja aputätinä. Maalaisjärjen käyttöäkin suositellaan, mutta sovellusta ei ole vielä uusimmissakaan laitteissa. On windowsit ja applet kun ennen oli kynä, paperia ja sakset. Nyt saavat koululaisetkin ottaa älypuhelimen hyötykäyttöön. Siihen heillä varmasti on valmiudet. Ei luulisi etäopiskelun tuottavan suuria vaikeuksia, mutta kontrolli saattaa olla vaikeampaa kuin fyysisessä koulussa. Tässä kriisissä voi vain toivoa, ettei virus digitalisoituisi.

Vielä viikko sitten ei uskottu tilanteen kääntyvän näin synkäksi. Italian mustat luvut ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittuminen kuitenkin pakottaa näkemään taudin vakavuuden ja ottamaan ohjeet todesta. Soittoja terveyskeskuksiin kannattaa välttää, kuunnella uutiset ja tiedotteet ja noudattaa niitä. Yleisimpiin kysymyksiin annetaan vastauksia päivittäin. En ole tässä yksin minä itse, olen lenkki ketjussa, jota pitkin virus voi edetä. Rajoituksilla pyritään sen leviämisen hidastamiseen.

Pysähtyneen ja poikkeuksellisen tilanteen uskotaan johtavan lomautuksiin, konkursseihin, työttömyyden kasvuun, mutta terveys edellä on mentävä. Käsidesinvalmistajilla ja etanolia toimittavalla Altian Koskenkorvan tehtaalla sen sijaan riittää töitä vuorokaudet ympäri.

Tarvitsemme käsien pesun ja turhan hamstraamisen lisäksi muutakin tekemistä. Kun jokapäiväisestä ajankäytöstä jää pois kuntosali, uimahalli, kansalaisopisto, kulttuuriesitykset, työ ja muut sirkushuvit, on toteutettava itseä omin päin ja jaloin. Ei kannata jäädä nahistumaan sohvaperunaksi, sillä eristäytymisaika kestää ainakin kuukauden. Ulkona liikkumista ei toistaiseksi ole kielletty. Jo pelkkä raittiin ilman haistelu tekee hyvää. Tennarointi auringossa piristää, tuskin tulee monta virusepäilyä vastaan ja nekin toisella puolella tietä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kotona liikkumisessa ei tarvita rahaa eikä rautaa. Itseään voi käyttää painona ja kyykyttää miten jaksaa. Salilla ja ryhmäjumpissa käynti on tärkeää niille, joille liikunnasta ei ole tullut rutiinia. Sen voi ottaa tavaksi myös kotona niin kuin hampaiden pesun.

Tämänkin lehden palstoilla esiteltiin jokin aika sitten hulavannetta, joka on halpa ja tehokas kuntokonstikas. Ensimmäisistä lattialle luiskahtamisista ei kannata välittää. Kymmenen minuuttia tuntuu pitkältä ajalta, mutta samalla voi kuunnella kielikurssia, musiikkia, ultramarinia. Televisiosta voi katsoa asiallisia ohjelmia haluaminaan aikoina ja aika menee huomaamatta. Poikkeustilanteessa ja kielloissa voi nähdä jotain hyvääkin. Ainakin hyvän tarkoituksen. Oppositiokin on samassa tahtotilassa hameväkihallituksen kanssa.

Kirjoittaja on ylivieskalainen toisinaanajattelija