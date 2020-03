Kallion pandemiaosasto tulisi Ylivieskaan 30-paikkaisena - Infektiolääkäri Arto Nieminen: "Sairastunutta tai altistunutta ei saa syrjiä, heille pitää antaa psyykkistä tukea" - Kalliolla hyvät valmiudet hoitaa sairastuneita

Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio lähti varautumaan koronavirustilanteeseen hyvissä ajoin jo tammikuun lopulla ja valmiutta kehitetään koko ajan. Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri, infektio- ja sisätautien erikoislääkäri, ylivieskalainen Arto Nieminen lähti päivittämään ohjeistusta pandemian varalle tuolloin, jolloin asiantuntijapiireissä ei pidetty todennäköisenä, että koronavirus aiheuttaisi maailmanlaajuisen pandemian.

Hän lähti yhdessä Kallion Pandemiaryhmän kanssa rakentamaan monikymmensivuista ohjeistusta sikainfluenssaa varten aikanaan tehtyjen ohjeiden pohjalta. Pandemia tarkoittaa sitä, että epidemiana ollut uusi tauti muuttuu maailmanlaajuiseksi. Sitä on nyt eletty viime viikkoina.

Kallion varautumisaste on nyt hyvä, minkä toivotaan rauhoittavan paikallisia ihmisiä. Arto Nieminen kertoo, että mahdollista on pystyttää Kallioon 30-paikkainen pandemiaosasto. Siellä hoidettaisiin koronaviruksesta vakavia oireita saaneita henkilöitä. Kallion alueen pandemiayksikkö sijoitettaisiin Ylivieskan terveyskeskukseen.

– Haluan korostaa, että mihinkään hysteriaan ei ole aihetta. Kallion alueella on toistaiseksi todettu yksi koronavirustartunta. Siitä virallinen tieto saatiin 19. maaliskuuta varhain aamulla. Kalliossa meillä on pandemian suhteen hyvä varautuminen. Meillä on tehty hyvää tiimityötä sen eteen, että pystytään tekemään paras mahdollinen taudin hoitamiseksi.

Torstaina Nivalan päiväkodissa todettu tartunta oli saatu ulkomailta. Tiedotusvastuut siitä kuuluvat Kalliossa ylilääkäri Ritva Kanervolle ja terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorvelle. Nieminen keskittyy lääketieteellisen työhön.

– Työikäisille ja sitä nuoremmille tauti on tyypillisesti lieväoireinen. Ketään tartunnan saanutta tai sille altistunutta ei saa syrjiä. Psyykkinen tuki heille on tärkeää, Nieminen korostaa.

Hyvä tiimityö on ollut Niemisen mukaan tärkeää etenkin nyt, kun on ollut uuteen asiaan varautumista ja paljon huolestuneiden kansalaisten palvelemista. Niemisen omat työpäivät ovat venyneet nyt usein aamukahdeksasta iltayhdeksään tai -kymmeneen. Tällainen tilanne on ollut nyt kahden viikon ajan.

Työpäivien pituuteen on vaikuttanut se, että hän on Kallion ainoa sisätautilääkäri ja työskentelee myös Soitessa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Soiten infektioyksikön vastuulääkärinä toimii Marko Rahkonen, ja hoitamalla muita infektiopotilaita Nieminen on vapauttanut Rahkosen aikaa keskityttämään Soiten alueella koronakysymykseen.

- Tartuntataudeissa on sellainen tilanne, että edelleen on hoidettavana myös RS- ja influenssapotilaita. Nieminen kertoo.

Nieminen oli Ylivieskan terveyskeskuksessa töissä poikkeuksellisesti myös viime viikonloppuna. Tuolloin työpäivät pystyivät kuitenkin alkamaan myöhemmin kuin mitä arkisin. Kotona on ymmärretty hyvin Niemisen poikkeustilanteessa pitkäksi venyneet työpäivät. Vaimo kävi esimerikiksi viime viikonloppuna tuomassa Niemisen Kallion porukalle ruoat.

– Hyvin olen jaksanut näiden pitkien työpäivien kanssa. Sen on mahdollistanut hyvät työyhteisöt sekä Kalliossa että Soitessa. Pandemiasta on hyvä ymmärtää, että se on aina vain väliaikainen. Niin se on ollut muidenkin pandemiatautien kohdalla. Koronavirus ei ole tekemässä poikkeusta. Siitä kertovat tuoreet Kiinan tiedot, joiden mukaan virus on laantunut ja ainoat tartunnat ovat enää tulleet maahan ulkomailta. Pysyvästihän sitä ei jaksaisi kukaan hoitotyötäkään tekevä olla aamusta iltaan töissä.

Yhteydenottoja huolestuneilta kansalaisilta on tullut Niemisen mukaan Kallioon hyvin paljon.

– Tällaisessa tilanteessa tavanomaiset flunssanoireetkin ovat saaneet ihmiset ottamaan yhteyttä. Normaalisti ihmiset eivät olisi niistä välittäneet.

Kalliossa on otettu koronanäytteitä ja ne on analysoitu Oulussa. Omaa näytteiden testausta ei ole tänne tuloissa.

Koronavirustartuntojen ilmenemistä jossain vaiheessa myös Ylivieskassa Nieminen pitää mahdollisena.

– Tässäkin yhteydessä on hyvä muistaa se, että 80 prosentilla kaikista sairastuneista tauti on ollut lievä. Meidän täytyy pyrkiä suojelemaan ja hoitamaan heitä, joille se aiheuttaisi vakavia oireita, hän toteaa.

Ylivieskassa on väitetty jo olevan koronaan sairastuneita. Nieminen ei voi ottaa kantaa varmentamattomin tapauksiin.