Toimittaja Hannu Verronen paljastaa kolumnissaan psyykensä tilan etäpäivien jälkeen

Valmiuslain ja THL:n ohjeiden mukaisesti olen vähentänyt sosiaalisia kontakteja. Se on minulle vaikeaa. Epäilen nyt olevani sosiaalinen ihminen. Voiko suomalainenkin sellainen olla!? Tämä on ollut minulle tuskallista, vaatii opettelua, motivointia ja asenteiden tarkistamista.

Ymmärrän hyvin niitä vanhoja mummoja ja pappoja, jotka pyrkivät karkailemaan karanteenista muiden ihmisten pariin. Jos on hyväkuntoinen ikäihminen ja kokee olonsa terveeksi, hankala sitä on kotona pysytellä.

Olen päässyt nyt kahden päivän ajan kokeilemaan kotona etätöitä. Ne ovat sujuneet hyvin. On ollut parempi keskittyminen kirjallisiin töihin ja haastatteluihin, kun teet töitä kotona. Häiriötekijöitä on vähemmän, ja etenkin minä olen vähemmän häiriöksi työkavereilleni isoäänisenä ja riehakkaana ihmisenä.

Töihin liittyvät palaverit on pidetty videoneuvotteluna. Niiden teho ja toimivuus on yllättänyt minut myönteisesti. Huumori välittyy jopa paremmin kuin mitä siellä täällä pöydän ääressä istuen. Niinpä – Huumori ja sen huomioiminen ei unohdu tässä vaikeassakaan ajassa.

Yksin en ole ollut kotona. Sillä vaimokin on ollut yhtä aikaa etätöissä. Se siitä vapaudesta tehdä kotona mitä vain, kun valvonta on läsnä. Yhteiset kotityöpäivät eivät ole ainakaan vielä kiristäneet tunnelmia. Kun vaimon antama käskytys on nytkin selkeää, mikä on ollessa.

Parasta tässä valmiustilassa on se, että tämä tulee olemaan väliaikaista. Sen ansiosta pystymme keskittymään siihen, mikä on tärkeintä. Meidän täytyy pitää hengissä niin monta kansalaistamme kuin mitä mahdollista. Tekemällä oman osamme, autamme muita.

Realismia on, ettemme elä täällä Kalajokilaaksossa missään täydellisessä eristyksessä. Tännekin saadaan tartuntoja, eri asia on kuitenkin kuinka paljon ja kuinka vakavina. Tärkeintä on, että terveydenhuoltojärjestelmämme kestää kohtaamansa iskut. Jonain päivänä tämä koettelemus tulee olemaan ohi.

Vaikeat ajat nostavat ihmisissä heidän parhaita puoliaan esille. Olen viime viikkoina tavannut vain ihmisiä, jotka ovat viestineet minulle valoa, lämpöä ja päättäväisyyttä. Tästä yhteiskuntamme selviää vahvempana ja parempana.

Koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yrityksille, yhteisöille, perheille ja yksittäisille ihmisille ovat valitettavia. Nekin ovat suuressa kuvassa jäämässä väliaikaisiksi.

Hannu Verronen

hannu.verronen@kalajokilaakso.fi