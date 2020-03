Seija Puurula ylivieskalaisesta siivousfirmasta: Siivoustyöntekijät avainasemassa – Paljon pyyhittävä pois myös koronaviruksen aiheuttamaa pelkoa ja paniikkia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Siivoustyöntekijät ovat omalta osaltaan avainasemassa niin koronan kuin muidenkin tartuntatautien ennaltaehkäisyn suhteen.

- Siivouskohteissa kiinnitämme nyt erityistä huomioita kosketuspintojen pyyhkimiseen, PTT-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Seija Puurula kertoo. Pirjo Kunelius

– Korona aiheuttaa meissä kaikissa huolta. Henkilökuntamme on ohjeistettu toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden mukaan. Huolehdimme tiloista asianmukaisilla puhdistusaineilla ja käytämme suojakäsineitä. Jos kohteessa on käynyt tartunnan saanut tai sairastunut henkilö, on tärkeää ilmoittaa siitä välittömästi, jotta voimme hoitaa tiloissa desinfioivan pesun.

Näin aloittaa ylivieskalaisen PTT-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Seija Puurula tiedotteessa, jota hän on jakanut asiakaskohteisiin. Hän kertoo, että siivousfirman asiakaskunnassa koronavirustilanteen leviämistä on seurattu huolissaan ja peloissaan.

Vesihanoissa on tärkeä siivota säätövivun alapuolikin huolellisesti. Pirjo Kunelius

Etenkin viikko sitten, kun Suomessakin siirryttiin kohti poikkeusoloja, niin tunnelmat olivat asiakaskohteissa paikoin paniikinomaisia ja siivoojia pyydettiin tekemään kaikkensa ja vielä enemmänkin, jotta kukaan ei sairastuisi.

– Siivouskohteissa kiinnitämme erityistä huomiota kosketuspintojen, kuten pöytien, tuolin selkänojien, ovenkahvojen ja valokatkaisijoiden pyyhintään. Näin voimme ennaltaehkäistä viruksen leviämistä, hyvän käsihygienian lisäksi, Puurula rauhoittelee ja toivoo samalla siivoustyöntekijöille työrauhaa.

- Tässä vaiheessa heikosti emäksiset yleispuhdistusaineet (pH 8-10) riittävät. Mikäli siivoaa koko ajan desinfioimisaineilla, niin ne eivät enää tehoa, kun on todellinen tarve. Vessan siivousta voi tehostaa desinfiointiaineella, toimitusjohtaja Seija Puurula neuvoo. Pirjo Kunelius

PTT-Palvelut siivoaa erilaisia toimitiloja sekä tekee kotisiivouksia niin perheiden kuin ikäihmistenkin luona.

Kotisiivouspalveluja on muutamia peruttu, kun yli 70-vuotiaille on annettu valtiollinen toimenpidesuositus pitää etäisyyttä ihmisiin ja olla karanteeninomaisissa oloissa kotona.

– Olen selvitellyt tätä seikkaa, ja voimme mennä vanhusten luokse siivoamaan, koska tämä on terveyttä ylläpitävää toimintaa. Jos ikäihmisen omat voimat eivät riitä siivoukseen ja se jää viikoksi tekemättä, niin se altistaa monenlaisten omien pöpöjen leviämiselle. Jokaisessa kodissa käy oma vakituinen siivoojansa, ja kaikki siivoojat tulevat töihin vain terveinä.

– Vakituiset asiakkaamme voivat pyytää meiltä myös asiointiapua, Puurula mainitsee.

Puurula kertoo, että siivoustyöntekijöitäkin mietityttää eri kohteisiin meneminen ja huoli omasta terveydestä, joten he tekevät työtään erityisellä huolella vallitsevassa tilanteessa.

Työterveyslaitos (TTL) on ohjeistanut siivousalan ammattilaisia niin yleisen siivouksen suhteen kuin erityispuhdistukseen koronavirustartunnan saaneen henkilön tiloissa. Lisäksi siivousalan ammattilaiset ovat saaneet ohjeet, kuinka työntekijä voi suojautua virustartunnalta.

- Me siivoustyöntekijät olemme osaltamme avainasemassa tartuntatautien ennaltaehkäisyn suhteen, toimitusjohtaja Seija Puurula PTT-Palvelut Oy:stä toteaa. Pirjo Kunelius

Siivousfirma pyrkii näin poikkeusolojen aikana siivoamaan varhain aamulla tai iltaisin virka-ajan jälkeen asiakkaidensa toimistotilat, kun siellä ei ole työntekijöitä paikalla.

– Lähikontaktien välttämisellä pyrimme varmistamaan sekä asiakaskohteen että oman henkilöstömme pysymistä terveenä, jotta siivoustyöntekijöiden olisi mahdollisuus työskennellä myös poikkeustilanteissa.