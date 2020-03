Oulaisten yrittäjät vetoavat kaupungin johtoon yrittäjien tilanteen helpottamiseksi – Elina Piippo: "Nyt tarvitaan rahaa sekä kaikenlaista pienten ja keskisuurten yritysten tukemista"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaisten yrittäjien hallitus vetoaa kaupungin johtoon koronan vuosi umpikujaan joutumassa olevien yrittäjien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.

– Tilanteen vakavuus ja äkilliset vaikutukset ovat yllättäneet meidät kaikki. Monet yrittäjät ovat umpikujassa ja tarvitsevat nyt monenlaista tukea. Me paikallisyhdistyksessä teemme kaikkemme yhteisen päämäärän eteen: yhtäkään romahdusta, henkistä, fyysistä tai taloudellista, ei saa tulla. Työpaikat täytyy säilyttää! yrittäjäyhdistyksen hallitus vetoaa ja toivoo, että yrittäjät pääsevät mukaan akuuttien tilanteiden ratkaisuun.

– Samassa veneessä on myös kaupunki työtekijöineen, sotetoimijat ja rahoittajat. Jos dominot lähtevät kaatumaan, se on katastrofi. Nyt tarvitaan rahaa sekä kaikenlaista pienten ja keskisuurten yritysten tukemista, yhdistys jatkaa.

Yhdistyksen mielestä vuokria tulisi tarkastella, ja jos tilanne vaatii, antaa maksuvapautusta.

– Kaupungin kiinteistöissä toimii monia yrityksiä, joiden kassavirta on tyrehtynyt täysin. Jotain kautta vuokra on saatava, oli julkinen tai yksityinen vuokranantaja, mutta nyt on vastattava akuuttiin tarpeeseen, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Elina Piippo sanoo.

Yhdistys toivoo, että kaupunki aktiivisesti viestii kaikille pienenkin paikallisen oston tärkeydestä.

– Liikkeitä on paljon auki, koska toistaiseksi sulkemisesta on annettu monille aloille vain suositus. Tällöin keskeytys- tai muu vakuus ei tule kysymykseen. On vain uskottava, toivottava ja yritettävä, Piippo huomauttaa.

Elina Piippo kertoo, että yrittäjäyhdistys toivoo, että paikallisyhdistyksen edustus kutsuttaisiin mukaan, kun keskustellaan koronaviruksen aiheuttamista erityistoimista, koska kaikki päätökset vaikuttavat yrittämiseen ennemmin tai myöhemmin.

– Ajantasainen ja tosiasioihin perustuva viestintä on erityisen tärkeää, hän painottaa ja kertoo olevansa puhelimen ääressä aamusta iltaan valmiina kuulemaan yrittäjien terveiset paikallisyhdistykselle ja eteenpäin vietäväksi.