Nivalassa päiväkoti suljetaan koronavirustartunnan vuoksi: Altistuneita on kymmeniä – Kyseessä on ensimmäinen koronavirustartunta peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin torstaina ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta on varmistettu laboratoriokokeella. Tartunta on peräisin ulkomailta.

Varotoimenpiteenä Nivalan keskustassa oleva Nokelan päiväkoti on suljettu. Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää 1–6-vuotiaille ja noin 70 kokopäiväpaikkaa. Kyseessä on vuoropäiväkoti, jossa lapsi voi tarvittaessa olla vanhempien työstä johtuen hoidossa myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.

Nivalan kaupunki on ottanut yhteyttä kaikkiin Nokelan päiväkodissa olleiden lasten huoltajiin. Yhteydenotot alkoivat porrastetusti aamuyöllä sen mukaan, miten kiireellisestä asiasta oli kyse. Iltapäivään mennessä kaikkiin huoltajiin oli saatu yhteys.

Osalle lapsista on jo järjestetty korvaava hoitopaikka. Osa huoltajista miettii vielä, kuinka ratkaisevat lastensa päivähoidon. Nivalan kaupunki ei kuitenkaan anna sen yksityiskohtaisemmin tietoja julkisuuteen, miten Nokelassa olleiden lasten päivähoito on järjestetty uudelleen.

Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu muistuttaa, että nyt noudatettaisiin huolellisuutta ja toimitaan valtioneuvoston antamien ohjeiden mukaan infektioriskin minimoimiseksi. Hän toivoo, että esimerkiksi ikäihmisten kauppa-asiat hoituisivat läheisten avulla.

Kalliosta kerrotaan, ettei sairastuneesta anneta tarkempia tietoja yksityisyydensuojan perusteella. Viranomaiset eivät ole kertoneet esimerkiksi sitä, onko tartunnan saanut lapsi vai kenties työikäinen ihminen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen on asiasta hyvin niukkasanainen.

– Saimme tiedon tartunnasta torstaina aamulla. Nyt selvitellään altistuneita ja kontaktoidaan heitä. Tartunnan saanut ei ole tarvinnut sairaalahoitoa vaan on kotona, Nieminen kertoo.

Ppky Kallio toimii Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä.

Kalliosta vedotaan alueen asukkaisiin, että kaikki Kallion alueen asukkaat noudattavat valtiohallinnon linjauksia, mm. välttävät kokoontumisia ja tarpeetonta matkustamista. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen on äärimmäisen tärkeää koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Ihmisiä kehotetaan noudattamaan edelleen erittäin huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Täältä löydät Kallion alueen yhteystiedot, mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan.

Kallio on avannut koronavirukseen liittyvän puhelinneuvontanumeron sekä erilliset vastaanotot kaikille flunssaoireisille Ylivieskaan ja Nivalaan

Uutista on muokattu kello 15.20 Nivalan kaupungilta saatujen täsmennysten jälkeen.