Kaj Ollikaisen ennustus kävi toteen – Futsalin liigakausi ei jatku enää millään aikavälillä

Suomen Palloliitto teki sen, mitä Sievi FS:n futsal-liigajoukkueen valmentaja Kaj Ollikainen jo enteili Kalajokilaakson viikonlopun haastattelussa.

Palloliitto ilmoitti, että vallitsevan koronavirusepidemian takia futsalin otteluja ei tällä kaudella enää pelata. Palloliiton futsalsarjojen toiminta tällä kaudella päättyy ja kaikki jäljellä olevat pelit perutaan kaikilla sarjatasoilla.

Palloliitto aikoo tiedottaa lähiviikkoina, miten päätös vaikuttaa tämän kauden sarjasijoituksiin sekä ensi kauden sarjapaikkoihin.

Futsal-liigassa jäi pelaamatta runkosarjan viimeinen kierros. Sievi FS:llä olisi ollut paljon pelissä viimeisen kierroksen kotipelissään, sillä joukkue oli pisteen päässä pudotuspelipaikasta. Kaj Ollikaisen oikeaan osunut tilannearvio oli viikonloppuna seuraavanlainen:

– Liitollakin oli hyvin epäselvää vielä, miten jatketaan. Torstaina seuroille tuli kysely, halutaanko pelata vai ei. Siellä on varmaan tullut vähän erilaisia vastauksia, kun joukkueilla on tietysti erilaisia intressejä. Sehän tiedetään, että Ilves ilmoitti jo torstaina, että ne ei missään nimessä lähde lauantaina Jyväskylään pelaamaan. Kyllähän päätös on aika looginen, kun kaikki muutkin sarjat on peruttu. Tämä on kuitenkin vain urheilua.

