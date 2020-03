Piispoilta uusittu ohje: Leski ja lapset perheineen voivat osallistua hautajaisiin, vaikka heitä olisi enemmän kuin kymmenen – Ylivieskassa ensimmäiset poikkeusolojen hautajaiset tällä viikolla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Piispat joutuivat viilaamaan keskiviikkona uudelleen poikkeusolojen ohjeistusta, jonka mukaan kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään kymmenen ihmistä.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kertoi keskiviikkoiltana Facebook-päivityksessään, että piispoille on tullut paljon kysymyksiä nimenomaan hautajaisväen määrän rajoituksesta.

– Tänään piispat ovat antaneet tarkentavan ohjeen, joka varmistaa, että vainajan aivan lähimmät ihmiset pääsevät mukaan. Käytännössä ohje tarkoittaa, että vainajan leski ja lapset perheineen voivat osallistua siunaustilaisuuteen, Keskitalo kirjoittaa.

Peruslinjana säilyy kuitenkin se, että hautajaistilaisuus on pieni.

Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista tilaisuuksista on edelleen voimassa.

Osallistujarajoituksesta syntyi hämmennystä pitkälti siitä syystä, että valtion viranomaiset tulkitsivat kymmenen osallistujan rajaa keskenään jossain määrin eri tavoin. Epäselvyyttä oli, sovelletaanko kirkollisiin toimituksiin tartuntatautilakia vai kokoontumislakia, ja mitä tästä poikkeusoloissa seuraa.

Asiaa on piispojen pyynnöstä käsitelty myös ministeriöissä. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuus harkintaa, jos peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivalalla oli jo tiistaina sellainen tuntuma, että piispat tulevat tarkastelemaan uudelleen poikkeusolojen saattoväen suhteen rajauksia.

– Yksiselitteiset ohjeet tulivat korkealta taholta, joten seurakunnittain niitä ei voi soveltaa, ellei uusia soveltamisohjeita anneta, Eija Nivala totesi keskiviikkoaamuna viitaten valtioneuvoston päättämiin rajoituksiin sekä piispojen seurakunnille antamiin ohjeisiin.

Poikkeusolojen myötä seurakunnan rooli hautaustoimen viranomaisena korostuu, kun yleensä omaiset määrittävät, miten paljon saattoväkeä hautajaisiin kutsutaan.

Nivala toteaa, että hautajaiset ovat herkkiä tilaisuuksia ja poikkeusolot tekevät tilanteista kipeitä, mutta hän toteaa omaisten ymmärtäneen hyvin poikkeustilanteen vaatimukset, ja että rajoitteet ovat kaikkien ja erityisesti ikäihmisten sekä riskiryhmien suojaamiseksi.

Hän ohjeistaa, että mikäli kaikki omaiset eivät pääse hautajaisiin voi siihen osallistuva läheinen kuvata matkapuhelimella ja jakaa sen muille omaisille vaikkapa WhatsAppin kautta. Mahdollisuus on aina järjestää muistotilaisuus tai -seurat myös myöhempänä ajankohtana hautaan siunaamisen jälkeen.

Ensimmäiset hautajaiset poikkeusoloissa järjestetään kuluvalla viikolla Ylivieskassa. Kymmenen henkilön tiukka rajaus, seurakunnan edustajat mukaan laskien olisivat aiheuttaneet ongelmia myös siksi, koska tällä alueella arkkuhautaukset ovat yleisiä.

– Arkunkantajat löytyvät usein lähiomaisista, mutta tämä asia mietitään jokaisten hautajaisten järjestäjien kanssa, Eija Nivala pohtii.

Piispat suosittivat, että hautajaistilaisuuksissa suosittaisiin haudalla tapahtuvaa siunaamista.

– Rohkenen tässä olla eri mieltä, koska kysymyksessä on vain piispojen suositus, eikä valtioneuvoston määräys. Ylivieskassa voidaan siunaustilaisuus pitää kappelissa tuulilta ja tuiskuilta suojassa. Ei ole tarpeellista, että hautajaisväki palellutetaan ja heikennetään tällä tavoin heidän vastustuskykyään haudalla.

Vainajan siunauksen ja hautauksen siirto esimerkiksi 13.4. jälkeen on ongelmallista ja siksi se vaihtoehto ei tule kysymykseen. Etenkin, koska ei ole varmuutta, kuinka kauan poikkeusolot jatkuvat, ja toisekseen vainaja on haudattava noin kuukauden määräajan sisällä.

Eija Nivala toteaa, että seurakunnalta loppuisivat aika pian vainajien säilytykseen tarkoitetut kylmiöt, jos hautajaisia ryhdyttäisiin viivyttämään.

Poikkeusoloissa hautajaisia tullaan siis järjestämään Ylivieskassa, mutta häitä ja kastejuhlia on mahdollisuus siirtää.

– Tiedossani ei ole, että häitä olisi peruttu. Vihkimisiä on meillä vähän, koska Ylivieskassa ei ole kirkkoa.