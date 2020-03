Ylivieska keskittää alakoulujen opetuksen viiteen kouluun – Päätös astuu voimaan torstaina

Ylivieskan kaupunki jatkaa keskiviikkona tekemiään erityisjärjestelyjä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Kaupungin tuorein tiedote kertoo, että alakoulujen opetus keskitetään viiteen kouluun.

Alakoulujen lähiopetus keskitetään torstaista 19. maaliskuuta alkaen Ylivieskassa seuraaville kouluille:

Katajan koululle Katajan koulun yleisopetuksen ja erityisopetuksen oppilaat.

Rannan koululle Ojakylän, Rannan ja Niemelän koulujen oppilaat.

Raudaskosken koululle Kiviojan, Raudaskosken ja Vähäkankaan oppilaat sekä etu- ja pesäluokan oppilaat.

Päivärinnan koululle Päivärinnan oppilaat.

Rahkolan koululle Rahkolan koulun yleisopetuksen ja erityisopetuksen oppilaat.

Kaupunki tiedottaa, että oppilaille tehdään poikkeusjärjestelyjen ajaksi uudet lukujärjestykset. Myös mahdolliset koulukuljetus- ja erityisruokavaliotiedot päivitetään poikkeusolojen aikaiseen opetuskouluun.

Aiemmin kaupunki on päättänyt, että 0–3 -luokkalaiset ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, voivat jatkaa lähiopetuksessa. 4.–9. luokan oppilaiden lähiopetus on keskeytetty 18.3.–13.4. väliseksi ajaksi. Oppilaille on annettu oppikirjat kotiin, jossa he opiskelevat ja etenevät opettajan antamien ohjeiden mukaan.

