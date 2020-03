Ylivieskan nuoriso- ja kulttuuritilat hiljenevät huhtikuun 13. päivään asti

Ylivieskan kaupungin liikuntapalveluiden tilat on suljettu ja toiminnot lopetettu 18.3.-13.4. ajaksi. Myös kirjasto on suljettu, eikä kirjastoauto liikennöi. Omatoimilehtisali on myös kiinni. Palautuksen voi jättää palautuslaatikkoon myös sulun aikana. Varauksia ei voi noutaa. Keskiviikosta alkaen käytössä on vain verkkokirjasto, jossa voi muun muassa uusia lainansa.

Kaikki tapahtumat kirjastossa on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Nuorisotila Sputnik 2022 on suljettu, eivätkä avoimet ovet ja kerhot toimi 18.3.-13.4.

Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Opettaja on yhteydessä oppilaisiinsa ja kertoo tarkemmin käytännön järjestelyistä.

Kansalaisopiston tilat suljetaan ja lähiopetus lopetetaan 13. huhtikuuta asti samoin kuin kaupungintalon tilat. Ylivieskan kaupunki määrää kaupungin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Asiointi on mahdollista vain sähköpostitse tai suoraan asianomaisen henkilön suoravalintanumeroon soittamalla virka-aikana. Kaupungintalon vaihde toimii normaalisti ja sähköpostia voi lähettää kirjaamoon.